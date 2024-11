¿Cuál es el signo más fiel de toda la rueda zodiacal?: valoran la lealtad y son intuitivos

Los doce signos que componen el zodiaco están regidos por factores de orden natural, espiritual, energético, entre otros, como por ejemplo elementos naturales, planetas, polaridad, etc. Dada la repartición de estos elementos, cada signo presenta diferentes tipos de cualidades que pueden reflejar el comportamiento y conducta de cada persona.

La fidelidad es una característica que, aunque se cree que está a nivel general en todas las personas, es complejo de encontrar para muchos, especialmente en el ámbito amoroso. El zodiaco está compuesto por 12 diferentes signos, los cuales son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis

Aquellos signos que pertenecen al elemento de la tierra, se caracterizan por tener criterios e ideales firmes, y en pocas ocasiones cambian de posición u opinión. Esta relación de zodiaco y naturalidad describe a los seres pertenecientes a estos signos como personas comprometidas con sus vínculos, es decir, aquellos que cumplen la palabra y la siguen considerando tan importante como un contrato. Este tipo de individuos suelen enojarse con quienes no cumplen sus promesas.

Expresando lo anterior, aquí le presentamos un listado de los signos más fieles debido a aspectos astrológicos que desarrollan su carácter y forman de ser:

Cáncer: Quienes pertenecen al cangrejo se caracterizan por ser quienes valoran la lealtad, y que cuando concretan una relación amorosa, se dirigen solo a sus parejas , es decir, de naturaleza monógama. Si bien miran el aspecto físico, necesitan profundizar y saber más de sus parejas, o las personas que les atraen, por ello suelen sentirse más atraídos por la personalidad.

Quienes pertenecen al cangrejo , es decir, de naturaleza monógama. Si bien miran el aspecto físico, necesitan profundizar y saber más de sus parejas, o las personas que les atraen, por ello suelen sentirse más atraídos por la personalidad. Tauro: Las personas regidas por el signo del toro son personas que creen firmemente en el valor de la palabra, por lo que cumplen con sus promesas y compromisos. Además de ser fieles, se caracterizan por su honestidad, por lo que si se sienten incómodos en su relación, o atraídos por alguien más que no sea su pareja, generalmente toman la decisión de hablarlo con la otra persona, o deciden terminar la relación para evitar problemas.

Este tipo de personas no suelen ser impulsivos, de manera que no se dejan llevar frente a una tentación. Curiosamente, son individuos que no saben, o no son buenos para mentir, por lo que no podrían ocultar una infidelidad a sus parejas.