Alcalde de El Carmen de Atrato denuncia falta de seguridad a pesar de atentado y amenazas

El Carmen de Atrato, Chocó

Jaime Arturo Herrera, alcalde población de El Carmen de Atrato en el departamento del Chocó, denunció que a pesar de que hace no más de dos semanas sufrió un atentado contra su vida y durante el año ha recibido diferentes amenazas por parte de grupos armados ilegales, apenas dos uniformados de la Policía Nacional componen su esquema de seguridad, el cual carece de elementos como vehículos blindados o chalecos antibalas, por lo cual se siente desprotegido.

Es pertinente recordar que el pasado 19 de noviembre, un hombre quien posteriormente fue capturado e identificado como Deyner Stiwar Bermúdez Mena, al parecer habría lanzada un artefacto explosivo contra la vivienda del alcalde de El Carmen de Atrato, quien no estaba allí. Un fiscal le imputó los delitos de terrorismo y daño en bien ajeno y el juez decidió enviarlo a la cárcel. En dicha oportunidad, la Policía Chocó le contó a Caracol Radio que el señor Jaime Herrera ha recibido amenazas del grupo insurgente Ejercito de Liberación Nacional, ELN.

Así denunció su situación el alcalde de El Carmen de Atrato, Jaime Arturo Herrera.

“Yo desde este año vengo recibiendo amenazas del grupo terrorista del ELN. Apenas tenía un solo hombre de la Policía Nacional. No hace más de 10 días que me hicieron el atentado, pues me dieron otro hombre. Realmente el gobierno nacional no me ha llamado siquiera para decirme en qué se está moviendo, si tiene carro o no tiene carro, si tiene chaleco orientado o no. Eso me preocupa a mí”.

El alcalde no se puede movilizar

Asegura que esta situación, además de quitarle la tranquilidad, estaría afectando sus deberes como mandatario por la incapacidad de realizar recorridos en la ruralidad por la vulnerabilidad ante un atentado de ilegales.

“No ha podido venir, ni para Quibdó ni para Medellín, porque me da miedo salir del municipio porque el Chocó, El Carmen de Atrato, hay muchas montañas que me pueden tirar una granada, un explosivo y me pueden matar, acabar ahí”.

Le puede interesar:

Atacan con explosivos la casa del alcalde de Carmen de Atrato en Chocó

A la cárcel hombre que atacó con un explosivo la casa del alcalde de El Carmen de Atrato, Chocó

Por último, el alcalde de los carmeleños hizo un llamado al gobierno nacional y a la Unidad Nacional de Protección para que le brinden la seguridad que necesita por las amenazas y atentados, que, según explicó, son producto de la llegada de la fuerza pública al municipio, solicitada por el mandatario, para que le haga frente a la presencia de grupos ilegales como el ELN.