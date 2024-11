Córdoba se prepara para la versión 63 de la Feria Nacional de la Ganadería

Montería

Con un prelanzamiento, la Gobernación de Córdoba dio el primer paso para la versión 63 de la Feria Nacional de la Ganadería, que se realizará del 14 al 23 de junio de 2025. Con una planificación sin precedentes, iniciada con muchos meses antes del evento, la Gobernación busca superar los récords de asistencia y participación empresarial.

La Feria Nacional de la Ganadería es uno de los eventos más importantes del Caribe colombiano, con una asistencia de 150.000 visitantes en su última edición. Además, generó entre 9.000 y 12.000 empleos temporales, lo que la convierte en un motor económico para la región.

Una agenda llena de actividades

La versión 63 de la Feria Nacional de la Ganadería contará con una agenda variada que incluye una media maratón, conciertos gratuitos y presentaciones culturales con artistas de los 30 municipios del departamento. Además, se anunció la construcción del principal centro de eventos del Caribe colombiano.

La Gobernación de Córdoba ha diseñado un plan de sostenibilidad para el evento, que contempla la participación de diversos sectores económicos, incluyendo hotelería, transporte y gastronomía. De esta manera, se busca reducir la dependencia de decisiones políticas coyunturales y asegurar el éxito a largo plazo de la Feria Nacional de la Ganadería.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, explicó que la planificación anticipada para la versión 63 de la Feria Nacional de la Ganadería se debe a la importancia del evento para el departamento y el país. “Lo que no se planea bien, no se ejecuta bien y no sale bien”, destacó.

“La feria de la ganadería es el acto cultural, es la fiesta más importante del departamento de Córdoba y lo que queremos es que se vuelva la fiesta más importante del Caribe colombiano”, agregó el gobernador.

Zuleta Bechara también resaltó la importancia económica de la feria, que en su última edición recibió a 150.000 visitantes y generó entre 9.000 y 12.000 empleos durante 15 días. “Por eso vemos las cifras de desempleo de la ciudad capital Montería, donde dos trimestres consecutivos fuimos de las pocas ciudades capitales donde el desempleo se disminuyó frente al año anterior”, concluyó.

Feria con nueva directora

La ex secretaria de Hacienda Departamental, María Paula Tejada, fue designada directora Ad honorem por el gobernador Erasmo Zuleta.

La nueva directora expresó su entusiasmo por el relanzamiento de la versión 63 de la Feria Nacional de la Ganadería, que se realizará del 14 al 23 de junio de 2025. “Todo lo bueno merece ser planeado con tiempo”, destacó Tejada, quien agradeció al gobernador por la confianza depositada.

Tejada también resaltó la importancia de preservar las tradiciones y la cultura cordobesa, y expresó su deseo de que la feria sea un evento que eleve y ponga en valor la identidad cultural de la región.

La directora de la feria también invitó a todos los cordobeses y monterianos a sumarse a la versión 63 de la feria, que contará con una media maratón, eventos culturales, como el festival Bonche de Oro, y un concierto para celebrar el cumpleaños de Córdoba. “Queremos que la feria sea a otro nivel”, puntualizó Tejada.