Cerca de 100 familias damnificadas en Barranquilla por desbordamiento de arroyo

El fuerte aguacero que se registró este martes en Barranquilla y en los municipios provocó diferentes emergencias como viviendas inundadas, casas destechadas, inundación de arroyos y demás.

En Barranquilla, en el barrio Villa San Carlos, aproximadamente 100 familias se vieron afectadas por la inundación de sus viviendas debido al desbordamiento de un arroyo.

El mayor Néstor Armando Rodríguez, director de la Defensa Civil en Atlántico, dio a conocer que este miércoles a las 7:00 de la mañana se activa el Puesto de Mando Unificado para verificar la cuantía de las emergencias y los censos de los damnificados.

María Mendoza, es una de las habitantes del barrio Villa Carlos y relata lo que vivieron en la tarde de ayer con el desbordamiento del arroyo. “Yo me fui a dormir, a descansar, y de repente me levanta mi hija que me estaba inundando”, manifestó.

En el barrio Soledad 2.000 se registró la mayoría de las afectaciones en el municipio de Soledad debido a fuertes brisas acompañadas del aguacero.