Lideres campesinos de Antioquia se tomaron la Agencia Nacional de Tierras en Medellín

Medellín

Desde la mañana de este lunes, al menos 30 líderes campesinos que representan a miles de labriegos de las subregiones Suroeste y Occidente del departamento de Antioquia se tomaron de manera pacífica las instalaciones de la oficina de la Agencia Nacional de Tierras de Medellín, ubicada en el barrio Calasanz.

“En estos momentos estamos en el marco de la negociación que se está haciendo en Bogotá y una negociación que se está haciendo también para el territorio del suroeste y el occidente de Antioquia. Nosotros, pues, nos levantaremos de la mesa cuando ya se haya llegado algo en Bogotá”, le dijo a CARACOL RADIO Víctor Acevedo, delegado de Somos Tierra para el Suroeste.

Los líderes campesinos aseguran que no se moverán de dicho lugar hasta que el otro grupo más denso logre un acuerdo en la ciudad de Bogotá. Ellos, dicen que apoyarán la protesta nacional desde Medellín. Desde donde también solicitan el cumplimiento del primer punto del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno nacional y las extintas Farc.

“Hay mucha gente que quiere vender sus tierras, lo han manifestado. Entonces estamos solicitando en estos momentos, primero, que se compre en esas tierras y se le pueda entregar al campesinado. Otros son las tierras de la SAE y la titulación de precios”, agregó el señor Víctor Acevedo.

Mientras que Sergio Cardona, delegado para el Suroeste y Occidente de la plataforma Somos Tierra, asegura que esto es una toma pacífica y así se mantendrá; además recordó que esto se hace en concordancia con los campesinos que se tomaron la misma oficina en el Ministerio de Agricultura en la ciudad de Bogotá. Aseguró que la implantación de los acuerdos está demasiado lenta y eso los llevó a tomar la decisión de unirse a la protesta en la capital antioqueña.

“Porque entendemos que muchas de las decisiones también pasan por lo territorial, y no somos ajenos al juicio que se produce desde Medellín a la hora de tomar decisiones. Colocamos de manera muy jocosa el ejemplo de que los funcionarios en Bogotá no saben dónde queda un municipio del suroeste antioqueño, no saben dónde queda Urrao, no saben dónde queda Anzá; es desconocimiento. Entonces, en áreas de la toma de decisiones sabemos que también deben de hacer diálogos territoriales para que la comunicación sea más efectiva y se pueda avanzar, pues como en la agenda programada”.

Aseguran que tiene toda la logística para permanecer en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras hasta que encuentren una solución.