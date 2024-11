Empleados de la E.S.E. Hospital Local de Turbaco denuncian violación de derechos laborales

Empleados de la E.S.E. Hospital Local de Turbaco denuncian públicamente las graves vulneraciones a los derechos laborales y constitucionales de las que son objeto en ese centro asistencial. Dicen que estas violaciones, que afectan la dignidad de los trabajadores y su bienestar, requieren una intervención urgente de las autoridades competentes.

“Llevamos meses esperando que nos paguen las vacaciones y que nos den respuestas claras sobre otros beneficios, pero solo nos dan excusas. Nos sentimos invisibles, como si nuestras necesidades no importaran. Hay muchos compañeros que llevan años acumulando vacaciones y no podemos disfrutar de ellas. Es frustrante ver cómo, además, no se nos da la información que necesitamos para poder defender nuestros derechos. No queremos más promesas vacías, necesitamos acciones concretas y que nos traten con dignidad”, expresó uno de los trabajadores del hospital, quien prefirió no revelar su nombre.

En la E.S.E. Hospital Local de Turbaco, los empleados denuncian haber experimentado acciones que indican un posible hostigamiento constante para que abandonen el sindicato SINSERPUSALUD, lo que se ha traducido en la negación de beneficios laborales a aquellos que deciden mantener su afiliación. “A los trabajadores se nos ha presionado de diversas maneras, insinuándonos que, si no nos desvinculamos del sindicato, no podremos acceder a derechos fundamentales como el disfrute de nuestras vacaciones o el pago de ciertos beneficios acumulados. Esta práctica se ha convertido en una estrategia de intimidación que busca debilitar la representación sindical y coartar la libertad de los empleados de organizarse”, expresó otro trabajador.

Además, a pesar de los acuerdos alcanzados entre el sindicato y la administración del hospital durante este año, los compromisos no han sido cumplidos. Los trabajadores siguen esperando la implementación de varias medidas acordadas, como el reconocimiento y pago de vacaciones pendientes, el pago de estímulos y auxilios, la mejora de condiciones laborales, entre otras. La falta de seguimiento y cumplimiento de estos acuerdos ha generado desconfianza entre los empleados, quienes sienten que sus esfuerzos por mejorar la situación laboral han sido ignorados y desestimados por la actual administración del hospital.

Vulneración de derechos fundamentales:

Derecho a la igualdad (Artículo 13 de la Constitución): La administración del hospital ha incurrido en actitudes discriminatorias hacia empleados en situaciones de vulnerabilidad, violando su derecho a la igualdad y a la no discriminación, al conceder vacaciones pendientes a quienes ya se desvincularon del sindicato SINSERPUSALUD, mientras que al resto aún les deben hasta 7 periodos.

Derecho al debido proceso: La falta de respuesta a derechos de petición presentados por los empleados ha obstruido el ejercicio de sus derechos laborales, afectando el acceso a un debido proceso conforme a la ley. El 16 de agosto de 2024, se presentó una solicitud de información sobre el pago y disfrute de vacaciones. La respuesta recibida fue parcial e insuficiente, impidiendo a los empleados conocer con claridad sus derechos laborales y el cumplimiento de estos por parte de la administración.

Negativa a responder requerimientos: A lo largo de este año, la administración ha mostrado una actitud constante de negativa a proporcionar respuestas adecuadas a las solicitudes presentadas por el sindicato. Un caso destacado es la solicitud de reubicación de un empleado con discapacidad, certificada el 14 de agosto de 2024, que ha sido ignorada por la administración.

Reconocimiento de la importancia del empleado en la Función Pública: Según el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), la función pública debe garantizar un ambiente de trabajo en el que se valore y respete la contribución de cada empleado. Aquellos trabajadores con años de servicio deben ser reconocidos y respetados, no solo por su antigüedad, sino por su dedicación al cumplimiento de la misión institucional.

Peticiones

Ante la gravedad de las situaciones expuestas, SINSERPUSALUD considera imperativo que se tomen medidas urgentes para proteger los derechos laborales y constitucionales de los trabajadores de la E.S.E. Hospital Local de Turbaco. A continuación, se presentan las peticiones concretas que ellos exigen se atiendan de manera inmediata, con el fin de restablecer el respeto por los derechos de los empleados y asegurar el cumplimiento de la legislación vigente.

Investigación exhaustiva e independiente: Que se realicen de manera inmediata investigaciones exhaustivas sobre las prácticas de la administración de la E.S.E. Hospital Local de Turbaco, para determinar las responsabilidades por las continuas vulneraciones de derechos laborales y constitucionales.

Cumplimiento de los derechos laborales: Exigen que se garantice el pleno respeto a los derechos de los trabajadores, conforme a las normativas laborales y constitucionales vigentes, así como el cumplimiento de las leyes que rigen la Función Pública. La administración debe garantizar que todos los derechos laborales de los empleados sean reconocidos, respetados y cumplidos sin demora.

Respuesta oportuna y completa a los derechos de petición: La administración del hospital debe proporcionar respuestas claras, completas y en tiempo oportuno a los derechos de petición presentados por los trabajadores, de manera que puedan ejercer plenamente sus derechos laborales. No puede haber más dilaciones ni evasivas en este sentido.

Respeto a la dignidad de los trabajadores: Solicitan que se adopten medidas urgentes para garantizar que los empleados sean tratados con respeto y dignidad, especialmente aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como los empleados con discapacidad, adultos mayores y madres cabeza de familia.

Garantía de vacaciones y condiciones dignas de trabajo: Piden que se reconozcan y se otorguen las vacaciones acumuladas de los empleados, sin más dilaciones, ni discriminación y que se garanticen condiciones laborales dignas para todos los trabajadores, tal como lo establece la Constitución.