“Me amenazaron de muerte”: hombre que grabó minutos antes de la masacre en El Carmen

Tras registrarse la masacre en el barrio El Carmen, de Barranquilla, que dejó a cuatro hombres asesinados y a dos más heridos, Caracol Radio entrevistó al hombre que grabó a las víctimas departir minutos antes de registrarse el ataque armado.

La persona, quien por motivos de seguridad la llamaremos Andrés*, contó los motivos del porqué filmó los momentos previos del atentado.

“Yo me encontraba en el lugar desde muy temprano compartiendo con algunos amigos. Yo siempre he frecuentado ese lugar porque hace años soy vecino, y siempre pongo el sonido en la esquina, no era la primera vez. Entonces tenía mi carro sonando con los parlantes encima de él y lo que hice fue grabar mis parlantes y luego enfoqué hacia los parlantes de ellos. Estaban los dos carros sonando y lo único que hice fue eso. Monté el video sin querer a mis redes sociales”, dijo el hombre.

Andrés continuó diciendo que, luego de subir la filmación y ocurrir la tragedia, recibió amenazas.

“Muchas personas comenzaron a malinterpretar las cosas y hacer comentarios que no tenían por qué hacerlos, diciendo que yo estaba señalando a las personas. Yo soy una persona de bien, yo no tengo problemas con nadie (…) entonces por esos comentarios que han hecho he sido afectado porque ya me llamaron a amenazarme de muerte, entonces yo quiero aclarar las cosas”, dijo el testigo.

Andrés también dio detalle de que el ataque se registró 40 minutos después de él y sus amigos marcharse del sitio.

¿Quiénes eran las víctimas?

Las víctimas fueron identificadas como Andrés Felipe Berdugo De La Cruz, Edwin Horacio Pérez Plata, Felipe Andrés De Las Salas y Víctor Danilo Olivera Ortiz.

Mientras tanto, los heridos responden a los nombres Jean Carlos Philips Celis y Jorge Luis Noguera Rivadeneira, quienes fueron trasladados a centros médicos, donde actualmente reciben atención especializada.

*La identidad de la persona entrevistada se omitió por temas relacionados a su seguridad.