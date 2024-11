Armando Benedetti: “La FAO es lo mejor que me pudo pasar, pero no era lo que yo quería”

Armando Benedetti pasó por los micrófonos de La Luciérnaga, analizando un poco su paso por el cargo de embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), al cual renunció recientemente. El político oriundo de Barranquilla asumirá un nuevo rol como asesor en el gobierno en curso del presidente Gustavo Petro.

Benedetti reveló que recibió un diagnóstico médico que arrojó estado de pre cáncer, por lo cual llegará al país para atender su salud médica. Aún se desconoce la fecha de nombramiento de su nuevo cargo en el gobierno nacional, aunque se espera que sea en los próximos días.

“En la FAO destrabamos un crédito de 100 millones de dólares. La diplomacia no se debe catalogar o calificar con base en rendimientos económicos, si no habría que cerrar todas las embajadas. Entonces yo lo único que hice fue destrabar ese crédito, con la ministra de agricultura y el presidente se logró que Colombia sea la segunda sede de reforma agraria, lo cual nosotros estamos siendo líderes en comprar tierras productivas para redistribuirlas. Logramos que no se pueda hablar del Amazonas en la FAO, si Colombia no está presente, logramos el día del café a nivel de la ONU. Eso son uno de los diferentes foros en los que estuve presente y que Colombia tuvo que ser, sobre todo, en la COP16″, expresó.

En desarrollo...