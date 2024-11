Reforzamos la Patrulla Púrpura del Atlántico con 30 mujeres policías: General Salamanca

En el Comando de Policía del Atlántico con sede en Sabanalarga y en presencia del director de la Policía Nacional, general William Salamanca, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se hizo la presentación oficial de la “Bancada Púrpura”, un grupo de 12 mujeres integrado por senadoras, representantes a la cámara y diputadas, concejalas del departamento del Atlántico quienes trabajan, de manera directa, en ponerle freno al delito de la violencia contra las mujeres.

A la Patrulla Púrpura se le entregó siete patrullas motorizadas y dos vehículos para cumplir sus funciones; el gobernador Eduardo Verano, como comandante en jefe de la Policía en el Atlántico resaltó los avances en infraestructura, transporte y logística alcanzados con recursos de la tasa de seguridad que constantemente recibe la fuerza pública a nivel departamental para defender la dignidad y la paz en el territorio.

El general (r) William Salamanca, director nacional de la Policía, explicó que con la Patrulla Púrpura del Atlántico se completan 50 unidades en el territorio nacional, en el que las patrulleras acompañan la gestión de alcaldes y gobernadores para erradicar la violencia contra la mujer.

“Reforzamos la Patrulla Púrpura de este bello departamento con 30 mujeres policías y nuevos equipos técnicos y logísticos, lo mismo que haremos en el resto del país. Haberme reconocido como Caballero Púrpura, no solo me enorgullece, sino que me compromete aún más, al igual que a toda la Policía, en la prevención y erradicación de cualquier asomo de violencia contra la mujer”, dijo Salamanca.

Denunciar casos de violencia

Ante el aumento de casos de violencia contra la mujer en los municipios del Atlántico, el general Salamanca, pidió a las mujeres del departamento que no se queden calladas en caso de ser víctimas de algún tipo de abuso.

“Invitamos a la comunidad a rodearlos y denunciar cualquier asomo de violencia para pasar a intervenir, apoyar e investigar. Destacamos la sumatoria de esfuerzos del gobernador Eduardo Verano, de los alcaldes y líderes que trabajan en el respeto y empoderamiento femenino. Como director de la Policía en el país acompañó la iniciativa de la Bancada Púrpura”, aseguró el general Salamanca.