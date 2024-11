Más de tres mil atletas participarán en la Media Maratón de Cúcuta

Cúcuta

3.150 corredores participarán en la Media Maratón de Cúcuta este domingo 24 de noviembre, de los cuales 1.050 son provenientes de Venezuela y 25 departamentos colombianos.

“Estamos en los últimos detalles, tenemos más de tres mil personas inscritas, nos complace informar que quedamos con todas las suscripciones agotadas, vamos a hacer un evento magnifico que va a traer personas de todas las partes del país, así como participantes de Venezuela, Estados Unidos, México, Brasil, tenemos inscritos de varios países y varias ciudades de Colombia” explicó Jorge Torres, organizador de la MMC.

Son tres recorridos para esta séptima versión: 5K, 10K y 21K. “Cada recorrido es totalmente diferente pero vamos a recorrer las principales avenidas de nuestra ciudad. El objetivo es que personas externas a nuestra ciudad, puedan conocer Cúcuta, que ellos pasen por las avenidas principales, que conozcan, es una ruta totalmente plana. Estaremos en la diagonal Santander, Libertadores, Sevilla, avenida 0, Gran Colombia, Guaimaral, Los Faroles”.

La jornada deportiva iniciará a las 5:00 de la mañana. “A partir de esa hora ya va a estar todo organizado para que nuestros corredores lleguen y hagan el calentamiento general. A las 5:30 a.m. sale la primera ruta que es la de 21K, la más larga. A las 6:00 a.m. sale 10K y a las 6:10 a.m. sale 5K. Vamos a esta aproximadamente hasta las 11:00 a.m. cuando ya terminen se recorrido todos los corredores”.

Así mismo, este sábado 23 de noviembre, 170 niños participaran de la primera edición de la Media Maratón Kids, jornada que se desarrollará en el Ecoparque.