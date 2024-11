MinJusticia pide al Inpec extremar medidas de seguridad

Luego de registrarse una explosión en inmediaciones del Inpec, en Bogotá, la ministra de Justicia pidió desde Barranquilla extremar las medidas de protección a los guardianes mientras avanzan las investigaciones.

Durante su participación en el Congreso internacional y conversatorio nacional ‘Legalidad y humanidad en nuestras decisiones, un propósito común’, la ministra Ángela María Buitrago, dijo que le preocupa la seguridad de los funcionarios del Inpec, quienes vienen sufriendo amenazas y persecuciones.

Argumentó que, junto con la Policía y la Fiscalía, se avanzan en las investigaciones de la explosión que ocurrió frente a una cafetería cercana al Instituto Penitenciario y Carcelario.

“Yo he hablado directamente con muchos de ellos, con los sindicatos, el ministerio de Justicia siempre ha estado pendiente de las diferentes situaciones. Primero porque a mí me preocupa la seguridad de todos y cada uno de ellos y en particular también entender que la situación de violencia en Colombia se ha recrudecido en algunos aspectos y en otros ha mantenido una línea constante”, precisó la ministra Buitrago.

La funcionaria del Gobierno nacional también señaló que este tema de amenazas, muertes y persecución de los guardias del Inpec viene desde hace algunos años, por lo que están trabajando en tomar medidas.

“Estamos mirando medidas de manera interinstitucional, tanto con la Policía y Fiscalía, para generar investigaciones y determinar las causas y las condiciones. Pero sin lugar a dudas esto no hay que demeritarlo, pero sí tengo que decir que hay que esperar las investigaciones frente a la explosión que hubo el día de ayer (miércoles) que se localiza en un lugar cercano al Inpec y al Concejo de Bogotá”, dijo.

La ministra agregó que están revisando una serie de elementos de prevención y protección que han pedido funcionarios del Inpec.

Investigación en curso

Las autoridades están llevando a cabo una inspección detallada del sitio, analizando las cámaras de seguridad de la zona y recopilando evidencias. Según el comandante Waldron, “no se descarta ninguna hipótesis” sobre la motivación del ataque. La Policía revisa grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables, aunque Mora confirmó que la cámara de su negocio no captó la colocación del artefacto.

11 funcionarios del Inpec asesinado este año

en medio de un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes sobre la situación actual del sistema carcelario en Colombia, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, se refirió al panorama de inseguridad al que se enfrentan diariamente los servidores penitenciarios.

Reveló que este año 11 funcionarios del Inpec han sido asesinados, se han perpetrado 22 atentados y otros 409 han sido amenazados.

“Hoy en día los servidores penitenciarios del inpec no están siendo ajenos a los ataques del crimen organizado, porque están haciendo un trabajo fundamental conteniendo el delito desde las cárceles”, dijo el coronel Gutiérrez, al tiempo que destacó que se están gestionando recursos para fortalecer la seguridad de los servidores de la institución.