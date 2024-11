Personal médico se suma a las quejas por falta de medicamentos en los dispensarios

Cúcuta

Siguen las denuncias por falta de medicamentos en los dispensarios, y el personal médico de Norte de Santander también se suma a estos llamados.

Aseguran que a pesar de los constantes quejas hacia las empresas encargadas, no se dan avances en la entrega de medicamentos a pacientes que han tenido que suspender o retrasar sus tratamientos por varias semanas, poniendo en riesgo su salud.

“El gobierno y las EPS no están solucionando nada al usuario, se quedan con decir que no lo hay, que vengan después, que vengan tal día, que vengan tal otro y pasa el mes, pasan los dos meses y nada que solucionan. Yo trabajé en salud con, yo fui coordinadora médica y yo peleaba y saltaba por los medicamentos de mis pacientes y se los hacía llegar a la casa cuando no lo había” dijo a Caracol Radio Cecilia Rivera, médico denunciante.

Los usuarios plantean realizar protestas encadenándose en los dispensarios en caso de no obtener una pronta solución durante los próximos días.

Finalizó diciendo que “yo creo que nosotros como usuarios estamos pagando, necesitamos una atención digna para nuestra salud. Aquí nadie responde, vamos de para atrás, no hay barranco que nos tranque, está cada día peor”