Mujeres protestaron en el Concejo de Salamina en contra de un corporado

Las mujeres decidieron acudir al Concejo del municipio de Salamina para manifestarse pacíficamente frente al concejal Juan José Hurtado, quien fue denunciado por su expareja sentimental por violencia intrafamiliar. Además, las personas pidieron justicia, pues aseguran que el corporado no es una digna representación para la población.

María Londoño, madre de Valentina García, la joven que denunció al concejal, manifestó que su hija ha pasado momentos complejos luego de lo ocurrido, por lo que pide justicia a las autoridades, pero dice que el proceso no ha avanzado.

“Nos reunimos un grupo de mujeres para hacer una marcha pacífica protestando por la violencia intrafamiliar, rechazando todo tipo de agresión a la mujer. A pesar de tener dos denuncias, el concejal continúa en su cargo. Somos una familia de escasos recursos y a mí me ha tocado muy duro, porque mi hija luego de ser agredida estaba trabajando y le tocó renunciar y cambiar de apartamento. Nos dio mucho miedo. Valentina sufre de una depresión y yo temo por su vida”, dijo la madre en Caracol Radio. También, le mandó un mensaje a las mujeres diciendo que no se queden calladas y que no se sientan solas.

