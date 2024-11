Denuncian irregularidades en la elección de Secretario del Concejo de Samaná, Caldas

Presuntamente se estarían presentado irregularidades en el proceso de elección del Secretario del Concejo de Samaná (Caldas), ya que por un lado, los aspirantes reclaman que cuatro de los cinco de ellos fueron descalificados y solo uno, el actual secretario, aprobó los requisitos, por lo que sienten que es una burla el motivo al ser descalificados.

“Con sorpresa vimos como cuatro de cinco de los postulados solo el actual secretario fue admitido, sacaron una resolución diciendo que presentamos fallas en la documentación, personalmente, cumplí con todos los requisitos, pero porque entregué la documentación legajados y no cocidos, me siento defraudado, es una burla para quienes creemos en la meritocracia, pero vimos como dos concejales de oposición que hacen parte de la mesa directiva que elije las hojas de vida, dejaron al secretario de la misma línea política. Haremos las respectivas demandas para que se anule e inicie una nueva regida por la ley, el secretario no puede recibir los papeles de los postulantes”, expresa Jorge Hernán Sánchez, aspirante al cargo.

Al respecto, Wilmer Quintero Molano, actual secretario del Concejo de Samaná, cuenta que la comisión accidental evidenció y corroboró con otros concejales, que todo estuviese en regla, pero cuatro de cinco aspirantes no cumplieron con los procedimientos. “Dicen que me favorecen desde la comisión accidental y supuestas alteraciones, yo no reviso sobres ni hojas de vida, el Presidente del concejo creó una comisión accidental que está compuesta por corporados de tres partidos diferentes, pero no tengo nada que ver, ya que ellos son quienes firman y hacen los informes, de hecho, la resolución se detalla que los documentos debían estar foliados, marcada y en un formato que les pase y con toda la transparencia y la comisión al revisar, se dan cuenta que cuatro no cumplen con los requisitos”.

Quintero Molano, agrega que los otros aspirantes reclamaron por algo mínimo, pero asegura que se debe cumplir la norma y más aún si se quiere aspirar a un cargo público, pero recalcó que si la comisión pasaba por alto los detalles, hubiese sido grave y culminó diciendo que el caso no amerita una demanda, puesto que todo se ha hecho de forma transparente.

Por su parte, Jhon Freddy García, presidente del concejo, afirma que nombró una comisión accidental que se encargara del proceso, sin embargo, hubo una concejala, quien presuntamente, participó de la comisión sin autorización, “me parece muy grave que una concejal que no era parte de la comisión estuviera presente todo el proceso, vio que algunas personas enviaron sus hojas de vida sin firmar, por lo que las llamó para que corregir cuando el procedimiento había terminado; para mí eso es tráfico de influencias, pero no soy yo quien dé ese veredicto, eso es tarea es de los entes de control, porque eso es deshonesto”.

De todas maneras, el proceso de elección continuará su curso para que el próximo 1 de enero de 2025 comience a ejercer el nuevo Secretario del Concejo de Samaná.

