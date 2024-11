Restricción vehicular en Pasto: Pico y Placa para la semana del 18 al 24 de noviembre

Pasto - Nariño

En Pasto, la medida de pico y placa, reglamentada en el Decreto 0097 de febrero de 2024, continúa operando para regular la movilidad en la zona urbana. Esta restricción aplica a vehículos particulares, taxis y motocicletas, de lunes a viernes, en el horario de 7:30 a.m. a 7:00 p.m.

Horarios y rotación de placas

Para la semana del lunes 18 al domingo 24 de noviembre, la rotación de placas será la siguiente:

Lunes 18 de noviembre: Placas terminadas en 6 y 7.

Martes 19 de noviembre: Placas terminadas en 8 y 9.

Miércoles 20 de noviembre: Placas terminadas en 0 y 1.

Jueves 21 de noviembre: Placas terminadas en 2 y 3.

Viernes 22 de noviembre: Placas terminadas en 4 y 5.

Fin de semana y restricciones adicionales

El sábado 23 y domingo 24 de noviembre no se aplicará el pico y placa. No obstante, las motocicletas deberán cumplir con las restricciones habituales, como la prohibición de circulación entre las 11:00 p.m. y las 4:00 a.m., además de la restricción de transitar con parrillero hombre mayor de 14 años.

Cumplir con estas medidas es esencial para evitar sanciones económicas y contribuir al orden en la movilidad de la ciudad.