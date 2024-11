La influencia de la pareja de Ricardo Roa en Ecopetrol

Julián Caicedo Cano, quien ya ha ocupado titulares de prensa por revelaciones de otros medios periodísticos como La Silla Vacía, por haber obtenido contratos simultáneos con entidades del Estado después de la llegada del gobierno Petro, recomendó y entregó personalmente al menos una hoja de vida para que fuera contratada dentro del grupo Ecopetrol.

El exdirectivo, quien estuvo en la compañía por más de 20 años, ha preferido no revelar su nombre y mantenerse como fuente reservada. Su testimonio, que dice entregar por el dolor que le causan algunas cosas que están pasando en Ecopetrol, confirma que Caicedo Cano le entregó la hoja de vida de un sobrino, Leandro Hermosa Cano, para que fuera contratado en ODL, Oleoducto de los Llanos Orientales.

“Solicitó una reunión conmigo, entregó su hoja de vida y sugirió que lo contratáramos. Su perfil no se necesitaba en el grupo, tocó buscarle un acomodo”, dijo.

Explicó que dentro del grupo Ecopetrol hay cajas disponibles, que son los cargos que se necesitan, y como en este caso no se requería, la Vicepresidenta de Talento Organizacional, Victoria Sepúlveda, ordenó que se le abriera una caja para poder contratar al sobrino de Caicedo Cano.

“Todas las fuerzas de poder se manejan a través de Julián Caicedo Cano y Victoria Sepúlveda”

El directivo, quien salió hace dos meses del grupo Ecopetrol, dijo que el caso de Hermosa Cano no es el único: “Me hicieron otras cinco amables recomendaciones, para que pusiéramos en la nómina de la compañía”.

En uno de los casos, la sugerida había quedado en el último lugar de la evaluación que hizo la filial para encontrar el perfil. “Se examinaron 13 perfiles, y esta persona quedó en el puesto 13. Pero la orden era que el cargo había que dárselo a ella”.

Esa persona es, Andrea Orjuela Gutiérrez, quien pasó en pocos meses de ser Gerente de HSE en ODL a Vicepresidenta de HSE y Sostenibilidad en Cenit, la filial del Grupo Ecopetrol encargada del transporte del crudo y otros derivados.

El exalto directivo dijo también que se reunió dos veces con Caicedo Cano, pareja del presidente de Ecopetrol. Ricardo Roa: “En ambas ocasiones me dijo, al final de la charla, que luego me llamaría a pedirme un favorcito”. Sin embargo, eso nunca ocurrió.

Las citas, se pedían a través de terceras personas y por una aplicación de mensajería llamada “Trheema”, desarrollada en Suiza y reconocida por la seguridad y privacidad que ofrece a los usuarios. A diferencia de otras aplicaciones, “Threema” permite su uso anónimo, sin necesidad de proporcionar un número de teléfono o un correo electrónico.

El nombre de Caicedo Cano en aquella aplicación “Threema” es ‘Apolo’. “Caicedo Cano se presentaba como la pareja de Ricardo Roa, y en algún momento de la segunda reunión, me dijo que no me preocupara, que Ricardo y él confiaban en mí. Luego añadió que me llamarían a pedirme un favorcito”.

Caicedo Cano nunca respondió a Caracol Radio

Julián Caicedo Cano fue consultado varias veces por Caracol Radio para conocer su posición sobre estas cuestiones y nunca respondió los mensajes.

Esta no es la primera vez que se menciona el interés de Caicedo Cano en asuntos de Ecopetrol. La Silla Vacía, en un reportaje sobre Cenit publicado la semana pasada, contó que un contratista del sector petrolero explicó que “hace unos meses me buscaron para ofrecerme un proyecto en Ecopetrol” y que para “darle confianza” lo “pusieron al teléfono con Julián Caicedo”.

También, hay otras dos fuentes que aseguran que Caicedo sí ha tenido que ver con la selección de personal. “Se reúne con Vicky Sepúlveda, la vicepresidenta de Recursos Humanos de Ecopetrol, a mirar hojas de vida”, describió una de las fuentes.

Tiene una lista de “traidores”, personas cercanas a Felipe Bayón e Iván Duque

Otra fuente le dijo también a Caracol Radio que Caicedo Cano es quien le da instrucciones a la gente de comunicaciones sobre cuándo y cómo Ricardo Roa debe dar declaraciones a los medios, además, sugiere la salida de personas por ser consideradas cercanas al gobierno anterior.

“Junto a Victoria Sepúlveda, tiene una lista de “traidores”, personas que consideran cercanas a Felipe Bayón y a Duque”.

En 6AM de Caracol Radio estamos esperando que la señora Sepúlveda conteste un derecho de petición enviado el pasado 28 de octubre, preguntando sobre el número de despidos sin justa causa que se han efectuado en el Grupo Ecopetrol desde el día en que asumió la presidencia de Ecopetrol S.A., el señor Ricardo Roa Barragán (abril de 2023).

El exalto directivo confirma también que en algunas reuniones, no oficiales de la compañía, es frecuente oír el nombre de Danilo Romero, cercano a Gustavo Petro y amigo del presidente de Cenit, Alexander Cadena.

Según dijo la fuente reservada, Romero manifestó interés en el desarrollo de un campo petrolero en Venezuela. “Ellos necesitaban evacuar el crudo que hay ahí, en ese campo, a través de Colombia, con líneas que se construyeran desde Cenit o desde algunas de las filiales de transporte”.

Romero reconoce que es amigo de la infancia de Alexander Cadena, presidente de Cenit, pero insiste en que no tienen una relación actual, y que solo se ven en celebraciones de graduados del colegio.