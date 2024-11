Familia pierde su vivienda en Aquitania tras desbordamiento de un río

Aquitania

Una familia de la vereda Hato Viejo, compuesta por dos adultos mayores, una hija y tres acompañantes temporales, perdió parte de su vivienda debido al desbordamiento de un río causado por las intensas lluvias de la última semana. Las autoridades y la comunidad local trabajan en medidas de emergencia mientras piden apoyo para los afectados.

Según Gilberto Gutiérrez, residente del sector y miembro de un comité de ayuda comunitaria (SOS), el desastre ocurrió el miércoles pasado. “El río no tuvo capacidad para manejar la cantidad de agua de las lluvias. El afluente se desbordó, tomó dirección hacia la vía y terminó impactando directamente la vivienda de esta familia. Ya hemos comenzado trabajos para reubicarlos en un terreno donado, pero la reconstrucción requiere ayuda urgente”, explicó Gutiérrez.

El desastre no solo afectó a esta familia, sino que también pone en riesgo otras viviendas e incluso una institución educativa cercana, construida hace menos de diez años. “El colegio está en una zona vulnerable porque no se cumplieron los parámetros técnicos durante su construcción. Esto aumenta el peligro para los estudiantes y la comunidad”, agregó Gutiérrez.

Los residentes del sector han señalado que este problema no es nuevo y que, en el pasado, ya habían advertido a las administraciones municipales sobre la insuficiencia del sistema de drenaje. Sin embargo, sus peticiones no fueron atendidas. “A pesar de las advertencias, no tomaron cartas en el asunto. Ahora enfrentamos las consecuencias de la inacción”, dijo Gutiérrez.

La comunidad esta organizado una radiotón para el próximo jueves con el apoyo de la emisora local, buscando recaudar fondos para la reconstrucción de la vivienda y otras necesidades básicas de los afectados. También se está promoviendo una campaña en redes sociales para atraer más contribuciones.

“Invitamos a la ciudadanía a unirse a esta causa. Esta familia lo ha perdido todo y necesitamos construirles un nuevo hogar lo más pronto posible”, concluyó Gutiérrez.