Elton Jhon vuelve con una arrolladora canción de su próximo documental personal

Elton John y Brandi Carlile presentan hoy su nueva canción original ‘Never Too Late (From The Film «Elton John: Never Too Late»)’. “Never Too Late” es una composición original inspirada y escrita específicamente para el próximo documental de Disney+ “Elton John: Never Too Late”.

“Never Too Late”, una historia hermosa, reflexiva y, en última instancia, edificante sobre la búsqueda de la felicidad y la redención en el amor y la familia, es el broche de oro del documental que se reproduce en los títulos de crédito del documental del mismo nombre.

“Elton John: Never Too Late”, que ya ha recibido una avalancha de elogios de la crítica en el circuito de festivales de cine de todo el mundo, como el Internacional de Toronto, Nueva York y Londres, se estrena hoy en salas de forma limitada antes de llegar a Disney+ el 13 de diciembre. El documental sigue a Elton en retrospectiva de su vida y los asombrosos comienzos de sus 50 años de carrera en un viaje emotivo, íntimo e inspirador. Dirigido por R.J. Cutler y David Furnish, el documental se estrenará el 13 de diciembre de 2024 en Disney+.

La canción homónima “Never Too Late (From The Film “Elton John: Never Too Late”)” fue escrita por Elton y la superestrella estadounidense Brandi Carlile, once veces ganadora del GRAMMY, en el verano de 2023, cuando Elton se adaptaba a la vida fuera de la carretera tras finalizar su gira “Farewell Yellow Brick Road”, que batió récords.

Durante una cena, los amigos hablaron de la vida, la familia, los planes de futuro y los nuevos proyectos en los que colaborar. A medida que avanzaba la velada, Elton y el codirector del documental, David Furnish, proyectaron a Brandi un primer corte inacabado y aún sin título de su próximo documental. El impacto emocional en Brandi fue profundo. Le inspiró para empezar a escribir una nueva canción en tercera persona, siguiendo la influencia y la guía de Bernie Taupin en el modo en que sus letras, profundamente observacionales y personales, han canalizado a la perfección la voz y el viaje de Elton a lo largo de los años. Al escuchar “Never Too Late”, los cineastas David Furnish y R.J. Cutler se sintieron tan conmovidos por el sentimiento de la letra y la melodía que adoptaron la letra como título del documental y música de los créditos finales.

“La primera parte del documental que se convirtió en “Elton John: Never Too Late” me pareció muy conmovedora. Fue increíble ver imágenes históricas de Elton y la trayectoria de su vida. Pero por fantástico y hermoso que fuera todo lo que presenciábamos como fans, su vida también fue bastante solitaria y difícil a veces. Y pensé que el documental ilustraba un sentimiento muy importante, porque puede que no encontrara nunca la serenidad y la paz, pero la encontró, y la encontró más tarde en su vida. Y nunca es demasiado tarde, demasiado tarde para encontrar al amor de tu vida, o para formar una familia, o para cambiar de opinión sobre cualquier cosa”, afirmó Bandi

“Cuando Brandi me dijo que estaba tan inspirada por la primera parte del documental que quería que escribiéramos juntos una nueva canción, me emocioné. Hacía mucho tiempo que sabía lo fantástica que era, pero aun así, leer su letra y colaborar con ella en la música fue profundamente conmovedor. Sobre todo por lo personal que es ver mi vida en la pantalla, captó perfectamente la esencia del documental y por qué dejé de hacer giras para pasar más tiempo con mi familia. No deja de asombrarme su arte, puede canalizar mi voz de una forma que sólo Bernie ha conseguido antes. Sé que Bernie ayudó a Brandi en este sentido. El nivel de su música, sus canciones y su pasión por lo que hace son sensacionales. Es realmente una de las mejores”, dijo Elton.

“Never Too Late” fue producida y co-escrita por el ganador de múltiples GRAMMYs Andrew Watt. Al igual que Brandi, Watt también tiene una larga historia con Elton. Andrew Watt conoció a Elton por primera vez después de cooptarlo para añadir piano y voz al álbum “Ordinary Man” de Ozzy Osbourne de 2020: posteriormente produjo seis temas del álbum de Elton “The Lockdown Sessions”, que ocupó los primeros puestos de las listas de éxitos, y “Hold Me Closer”, el single de éxito mundial de la colaboración de Elton con Britney Spears.