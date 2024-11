Expoempleo SENA 2024 este lunes 18 de noviembre

Este lunes 18 de noviembre, la Agencia Pública de Empleo del SENA llevará a cabo Expoempleo SENA 2024, una feria laboral orientada a fortalecer la empleabilidad, donde se intermediarán 623 vacantes laborales en el departamento de Bolívar.

La feria se desarrollará simultáneamente en más de 50 ciudades del país, incluyendo Cartagena, Leticia, Medellín, Arauca y Barranquilla, entre otras. Su propósito es promover espacios de inclusión social y productiva. Los puntos de atención a nivel nacional pueden consultarse enape.sena.edu.co.

Las oportunidades de empleo se centran principalmente en los sectores de salud, comercio y servicios, transporte, alimentos y turismo, entre otros. En Bolívar, algunos de los perfiles disponibles incluyen: vigilantes, auxiliares de caja, conductores, jardineros, mecánicos navales, impulsadores, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, ayudantes de obra, stewards, meseros, botones, camareras, ejecutivos comerciales, carpinteros e ingenieros de sistemas, entre otros.

“La invitación es para que la comunidad bolivarense participe en la Feria Expoempleo SENA 2024, la más grande de este año, con más de 600 vacantes laborales disponibles. Nuestras orientadoras brindarán atención presencial en más de 10 puntos habilitados en Cartagena y Bolívar”, aseguró la coordinadora de la Agencia Pública de Empleo en Bolívar, Inés Yepes Sierra.

La atención se realizará presencialmente en diferentes puntos de Cartagena. De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en el SENA del sector Cuatro Vientos y en el Centro Multisectorial de Ternera; de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en el SENA Náutico y el Centro Cultural Las Pilanderas de El Pozón. También, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en la Casa de Justicia del barrio El Country.

En otros municipios de Bolívar, la atención presencial será en Magangué en la sede de la Cámara de Comercio de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y en Arjona en el Centro Cívico Julio Beltrán Simancas, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.; en Turbana en la Casa del Adulto Mayor.

En la biblioteca pública Balbino Carrizo en el corregimiento de Pasacaballos y en el Centro Regional de Atención a Víctimas, ubicado en la vía a Bayunca, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Los buscadores interesados deberán acercarse con su hoja de vida, ya sea en formato físico o en medio magnético, que contenga los soportes correspondientes de formación y experiencia laboral. Es importante recordar que todos los servicios ofrecidos por el SENA son gratuitos y no requieren de intermediarios, garantizando así un acceso directo y sin costos adicionales para los interesados.