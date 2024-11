Un accidente de moto deja a una pareja de Medellín en prolongada espera de cirugías

Medellín, Antioquia

Desde el pasado 9 de noviembre, Claudia Patricia García Izquierdo y Juan Carlos Ruiz Gómez, una pareja que sufrió un accidente grave en moto, están a la espera de la cirugía de hombro que requieren con urgencia en el Hospital Metro Salud de Belén, en Medellín. Aunque ambos cuentan con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), problemas administrativos y financieros en el sistema de salud colombiano han complicado su acceso a la atención médica oportuna, lo que genera cada vez más frustración y preocupación en su familia.

Claudia Patricia, de 56 años, sufrió múltiples fracturas en el hombro y un fuerte traumatismo en la cadera, lesiones que requieren una intervención quirúrgica para colocar placas y tornillos. Su condición es particularmente complicada, pues padece de fibromialgia y artrosis, dos enfermedades que intensifican su dolor y afectan su movilidad, haciendo la espera para recibir tratamiento más complejo. Por su parte, Juan Carlos, de 58 años, enfrenta también una fractura de hombro severa. Ambos pacientes solo han recibido manejo para el dolor mientras aguardan por la cirugía.

Jessenia Ruiz García, hija de la pareja, expresó su indignación por la situación que están atravesando sus padres.

“Mis papás se accidentaron el sábado 9 de noviembre a las 5 de la tarde y desde entonces están a la espera de la cirugía que les habían programado para el jueves. Sin embargo, el hospital me informó que ya no se la van a realizar porque el proveedor San Pedro, que les suministra la instrumentación quirúrgica, no renovará el contrato debido a problemas de pago por parte del hospital”.

Además, agrega que, debido a esa situación, los pacientes debían ser remitidos a otro hospital para poder realizarles los procedimientos quirúrgicos que necesitan, pero esto no ha sido posible ya que les informan que existen problemas con las personas que ingresan al servicio por el SOAT y donde la solución planteada es una firma de retiro voluntario.

El caso de Claudia y Juan Carlos es una muestra de una crisis que afecta a miles de ciudadanos cubiertos por el SOAT en situaciones de accidentes de tránsito. Según la familia, el problema de fondo radica en que desde que el gobierno, a través de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), asumió el 50% de los costos junto con las aseguradoras del SOAT, las entidades de salud se han mostrado reacias a recibir a pacientes cubiertos por este seguro.

La razón principal de esta resistencia son los atrasos en los pagos que la ADRES debe realizar a las instituciones de salud, lo cual afecta la sostenibilidad de los hospitales y clínicas que prestan los servicios médicos. Así lo afirma, Yesenia Ruiz, quien ha sido testigo de cómo su familia ha sido víctima de esta crisis.

Le puede interesar: CICR medió en liberación de persona que había sido secuestrada entre Antioquia y Bolívar

Por su parte, el SOAT les comunica a los pacientes que solo están a la espera de que el Hospital Metrosalud de Belén realice el traslado a otro centro asistencial para poder llevar a cabo los procedimientos pendientes. Según Metrosalud, ya fue autorizado el traslado para el Hospital La María para que puedan continuar con su tratamiento.