Se quejan por cambios de rutas en el servicio público en Villamaría, Caldas

Recientemente se modificaron, de acuerdo a la población, la rutas Turín - Universidad y Mirador de las Lomas - Centro de Manizales en las busetas del servicio público que recorren algunos sectores de Villamaría, Caldas, por lo que, esta decisión perjudicaría a cientos de trabajadores para trasladarse a la capital de Caldas.

A pesar de esto, Jhon Edison Giraldo, secretario de gobierno del municipio, indicó que una de las empresas no tenía los permisos para transitar en unos barrios. Por ello les notificaron que su ruta era otra y que esa la estaba prestando otra entidad.

“Nosotros no hemos cambiado ninguna ruta, resulta que años atrás se otorgó la ruta provisionalmente Universidad de Manizales - Turín, pero quien ha prestado ese servicio ha sido la empresa Gran Caldas, pero empezaron a pasar la ruta por los lugares que ellos querían y no tenían permisos otorgados de la administración municipal, pero la empresa Expreso Sideral sí tiene la autorización de pasar por esos sectores, pero las tuvo que dejar de prestar. Sí estamos haciendo la ruta hacia el centro, no se ha modificado la ruta”, dijo el funcionario.

Aclaró además que el servicio público lo monitorean constantemente para que cada empresa realice la ruta autorizada y que presten una oportuna atención a los usuarios.

