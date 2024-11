"Queremos enviar un mensaje de amor y esperanza": Hermano del médico Julián Quintero

Cúcuta

Ha pasado una semana del asesinato del médico Julián Quintero en las vías del Catatumbo, hecho que provocó todo tipo de rechazo entre los nortesantandereanos y la comunidad médica a nivel nacional e internacional. Por primera vez su familia habló de lo sucedido, y a pesar del dolor que significa para ellos la partida de Julián, enviaron un mensaje de amor y esperanza.

“Estamos en oración, estamos unidos, estamos rodeados de mucho amor, de un sentir inimaginable, tal vez mis palabras no podrán expresarles el amor y el acompañamiento de toda la comunidad donde mi hermano ejerció su trabajo. No es fácil, se extraña mucho su presencia física, pues era una persona invaluable desde todos los puntos vista, en mi caso como hermano, mi mejor amigo y de ahí en adelante como hijo, como esposo, como padre, como médico, como amigo, esto ha sido muy difícil” dijo Marcel Quintero, médico y hermano de Julián.

“Realmente rechazamos absolutamente cualquier acto violento que afecte la integridad de cualquier ser humano, rechazamos que tengamos que estar en un escenario y en un momento que genere la posibilidad de poder privar de la vida a cualquier persona de esa forma y el mensaje que queremos dejar es que tenemos que recuperar los valores, tenemos que empoderar nuestras regiones, nuestras familias, con trabajo, con esperanza, pero sobre todo, que podamos tener la tranquilidad que eso se puede hacer y que podamos contribuir a que nuestras regiones, nuestros pueblos y nuestras ciudades puedan tener personas que ayuden, que den bondad, que den amor y que permitan tener esperanzas para que todo sea mejor”.

Resaltó Marcel que Julián “era parte de mi día a día, a pesar que no vivíamos en la misma ciudad, siempre estábamos comunicándonos en todos los escenarios, personal, familiar. Nos gustaba mucho el futbol, entonces cuando jugaba Colombia desde muy temprano nos escribíamos y hablábamos de cómo iba a quedar el partido y en el transcurso del partido nos escribíamos. Era una persona muy amorosa, dispuesta siempre a acompañarte. No había momento que yo llegara a Ocaña y él no estuviera a mi lado, siempre estaba pendiente de mi, de mi familia, de todos, siempre estaba atento a que no nos faltara nada”.

Y a pesar del dolor que como hermano siente, indica que sin duda alguna su mamá es quién más afectada se encuentra por la partida de Julián. “Ella nunca lo esperaba, pero bueno los caminos de Dios son los que son y lo recibimos con amor, pero está muy triste, porque él era su compañero. Mi madre vive en la ciudad de Ocaña y él acompañaba a mi mamá”.

Con la voz entrecortada recordó y resaltó el apoyo que recibió por parte de la comunidad ocañera al momento de las exequias de su hermano. “Fue muy acogedor ver la cantidad de personas, amigos, pacientes que nos acompañaron, que sintieron como si hubiese sido su hermano”.

Finalizó agradeciendo a toda la comunidad médica y científica que también brindaron su apoyo en estos momentos tan difíciles para su familia.