El Grinch que le cantó la tabla a los invasores de las ciclorrutas en Bucaramanga

Bucaramanga

El principal enemigo de la Navidad el ‘Grinch’ le cantó la tabla a los motociclistas que diariamente invaden las ciclorrutas en Bucaramanga.

El personaje versión santandereana del ‘ogro de la Navidad’ se acostó sobre el carril exclusivo para ciclistas para hacerles un llamado de atención a los motorizados a los que les dijo “que se devuelvan porque no me voy a quitar, pasen por encima si quieren pero no me voy a quitar, no tengo ningún afán porque esto es una ciclorruta”.

Con megáfono en mano el ‘Grinch’ gritaba “tenemos que hacer cultura vial porque la ciclorruta es ciclorruta no motorruta. Si no les gustan los trancones cómprense un helicóptero”.

El vídeo se ha vuelto viral y ha despertado comentarios a favor del personaje ‘verde’ toda vez que las ciclorrutas en Bucaramanga todo el tiempo son invadidas por motociclistas, vendedores ambulantes y hasta por carros y camionetas.