El duro mensaje de la alcaldesa de Ibagué a sus funcionarios: “No voy a patrocinar flojos”

Ibagué

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, le llamó la atención a los secretarios, directores y gerentes de institutos descentralizados en medio de un consejo de Gobierno en el que se realizaba seguimiento a los proyectos a entregar en las últimas semanas del año y las iniciativas que se implementarán en el 2025.

“Yo no patrocinio flojos, yo no patrocinio irresponsables ni corbatas, aquí tenemos que exigirles a nuestros equipos, son ustedes los secretarios los que tienen que calificarnos los equipos, pero cuando ustedes califican los equipos los hacen con el corazón, no lo hacen teniendo en cuenta que aquí el día de mañana a esos que ustedes apoyaron, a esos que defienden por flojos y perezosos e irresponsables no los van a defender ante los tribunales”, dijo Aranda.

Además, aseguró que “Yo hoy quiero recordarles que esto no es un juego, que el ejercicio de lo público requiere inmenso compromiso, sacrificios como el de esta noche, él que hoy se vaya asustado me avisa, porque realmente a mí eso si me tienen muy preocupada, pero me tiene con mucha alerta por qué, qué está pasando en las oficinas, qué está pasando en nuestras oficinas, qué está pasando en nuestros despachos, y claro que hay que hacer un plan de contingencia, tenemos que tomar unas decisiones a partir del año entrante”.

La mandataria local advirtió también a los profesionales que hacen parte de sus aliados políticos, a los que les dijo que si no funcionan se tendrán que ir de la administración municipal “No voy a permitir que dañen mi honra y mi gestión, por simplemente no pude contestarle, ni responderle al líder o al edil”.

Al consultar a alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, sobre la publicación de este video, la mandataria ratificó que desde la administración se debe tener un compromiso con la ciudad y que no va a permitir que flojos, ni corbatas, estén en su administración.