Diócesis de Armenia y la campaña de solidaridad para damnificados de Chocó y La Guajira

ARMENIA

La Diócesis de Armenia lidera campaña de solidaridad para apoyar a las familias que están sufriendo los efectos devastadores de la ola invernal en departamentos como Chocó y la Guajira

Por esto están invitando a donar: Alimentos no perecederos- Artículos de higiene personal- Ropa y calzado el centro de recolección de ayudas será el Banco de Alimentos Monseñor Roberto López ubicado en la Calle 21 No. 12-08 esquina) y El edificio de Pastoral Social de La Diócesis de Armenia (Calle 23 No. 12-33, Armenia.

El padre José Valmore Cañola Jiménez el director del Banco de Alimentos monseñor Roberto López Londoño de la diócesis de Armenia y la campaña de solidaridad “a toda la comunidad quindiana no importa el credo sino, la intención de colaborar en estos momentos tan difíciles que tiene el país de inundaciones en algunas regiones como el Chocó, La Guajira y Antioquia, queremos recoger alimentos no perecederos y que nos hagan llegar al Banco de Alimentos que queda en la calle 21 número 1208 esquina ahí recibimos todos estos alimentos y donaciones posibles para luego a través de las diócesis y de los bancos de alimentos donde están estas inundaciones pues hacerles llegar a las personas más necesitadas y que están sufriendo en este momento.

También pueden comunicarse al teléfono 313 684 3451, ahí también le daremos información, cómo hacer llegar estas donaciones. El llamado es para todas las parroquias las comunidades religiosas, las empresas personas particulares todos los que quieran asociarse y apoyar esta esta gran labor que está haciendo no solo la diócesis de Armenia sino toda la iglesia colombiana.

