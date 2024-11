Corte falla a favor de la Armada y permite ampliar estación de guardacostas en Gorgona

JUSTICIA

La Corte Constitucional revocó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que había frenado el proyecto de la Armada Nacional y el Ministerio de Defensa para instalar un radar y hacer la ampliar la estación de guardacostas que funciona en el Parque Nacional Natural de la Isla Gorgona.

Inicialmente, la controversia giraba en torno a la presunta vulneración del derecho a la consulta previa.

“Para la Comunidad Guapi Abajo, dicha garantía fue vulnerada, por una parte, con la expedición de las licencias ambientales del proyecto de construcción de la estación de guardacostas en el Parque Nacional Natural Gorgona, pues no se surtió el trámite de consulta previa; y, por la otra, debido a que se desconoció el “Acuerdo de uso” celebrado entre Parques Nacionales Naturales de Colombia – Parque Nacional Natural Gorgona y la Comunidad de Pescadores de Bazán – Consejo Comunitario Bajo Tapaje y del Mar”, indica la sentencia.

Sobre este tema, la Corte determinó que si se relaizaron los procesos de consulta previa antes de autorizar las licencias ambientales. De hecho, el ANLA manifestó: “Tanto para la solicitud de licencia y como para su modificación, se dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 2.2.2.3.3.3. ‘Participación de las comunidades’ del Decreto 1076 de 2015, es decir, se brindó a las comunidades información sobre el alcance del proyecto, con énfasis en los impactos y las medidas de manejo propuestas, con el fin de valorar e incorporar en el estudio de impacto ambiental, en los eventos procedentes, los aportes recibidos durante este proceso”

El proyecto podrá seguir adelante pues no afecta a las comunidades de la zona. A propósito, la Corte reiteró que en esa isla no se puede pescar por lo que estas comunicades no hacen parte del “Acuerdo de uso” suscrito por Parques Nacionales Naturales con otros consejos comunitarios del sector.

“En efecto, el uso que los pescadores hacen de la Isla Gorgona se circunscribe a emplear la playa como sitio de llegada y de descanso durante sus faenas de pesca, lo que se fundamenta en la lejanía que existe entre ciertos lugares de pesca y el territorio continental, mas no a establecer alguna habilitación especial para la pesca, indicó la Corte.

Sobre la ampliación de la estación de guardacostas, serán tres viviendas de 613 metros cuadrados para 28 integrantes de la Armada Nacional, acondicionados para mantener una habitabilidad digna en condiciones hostiles. “Es muy básico. Ocupará el 1% del sector poblado de la isla”, señaló el capitán de Navío Javier Augusto Bermúdez, comandante de Guardacostas de la Armada Nacional.

“La tipología de las nuevas casas es aprobada por el Parque Nacional Natural: estarán con material de royalco, que es un plástico reforzado con cemento. Tendrán ventilación para soportar un clima caliente”, indicó el capitán Bermúdez.

Actualmente, las casas donde se alojan los infantes de marina son de hace 50 años, cuando estaba el antiguo penal, por lo que serán demolidas. Tiene techos de asbesto, goteras y humedad.

“El personal, integrado por suboficiales y oficiales de la Armada, se relevan constantemente. No hay reportes de afectación a la salud por el asbesto, que es cancerígeno. Ellos van a tener la misión de tripular las unidades de guardacostas: son dos lanchas con 10 metros de eslora y motores fuera de borda”, explicó.

Radar, en poder de la Armada y no de EE.UU

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha afirmado que el gobierno estadounidense no tendrá dominio en la isla. La financiación del radar ya no estará a cargo de ese país con fondos de cooperación internacional, sino con recursos de la Nación. “La Armada hará los cambios internos con el Ministerio de Defensa para priorizar este sistema”, indicó el capitán de Navío Javier Bermúdez.

“Un radar podría estar oscilando entre $3 mil a $4 mil millones, dependiendo su tipología. Hay estadounidenses, europeos y japones que son los que a veces adquirimos. Hemos mantenido tres marcas para generar estandarización en el país”, explicó.

Es habitual que la Armada compre radares y materiales para el sistema de control de tráfico y vigilancia marítima. Por ejemplo, actualmente se está instalando uno en punta Espada, en La Guajira. “La adquisición de radares se hace anualmente, de acuerdo con las necesidades del Gobierno Nacional”, señaló.

En cuanto al radar en la isla Gorgona, su funcionamiento se debe hacer respetando los estándares impuestos por la ANLA. “La Agencia ordenó una transición energética para la entrada en operación del radar. Nos tomará un tiempo hacer las consultorías para que el proyecto cuente con energía limpia”, manifestó el capitán Bermúdez.

Por otro lado, el capitán de la Armada reiteró que el radar estará al servicio exclusivamente del Estado colombiano. “Lo operamos en una red privada. Hay centros de monitoreo local, regional y nacional. Es decir, en este radar, será desde Gorgona, Bahía Málaga y en Bogotá”, señaló.

La torre donde funcionará el radar ya está lista en el cerro la Trinidad. Tiene 55 metros de largo y pesa 30 toneladas.