“Si Pablo Escobar viviera lo hubieran nombrado gestor de paz”: gobernador de Antioquia

Medellín, Antioquia

De nuevo el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón fue bastante fuerte con sus cuestionamientos al Gobierno Nacional, esta vez por el nombramiento de 18 exjefes paramilitares como gestores de paz, decisión con la que no está de acuerdo porque muchos de estos ex integrantes de las Autodefensas no han cumplido con garantizar a las víctimas verdad, justicia y reparación.

El mandatario aseguró que con esto el gobierno “le está haciendo eco a una premisa equivocada, contemporizando con el crimen y dándole oportunidades a quienes han demostrado poco respeto por la ley” y advirtió que lo que está sucediendo le recuerda las peores épocas de Pablo Escobar y que si él estuviera vivo seguramente también lo habrían nombrado gestor de paz.

“Son innumerables los casos en donde queda en evidencia que le han hecho conejo a las víctimas con toda la riqueza que acumularon fruto de su accionar delictivo. Y cuando uno ve lo que es una decisión ya presidencial pues entonces se le viene a uno a la mente lo que fueron las épocas aciagas de Pablo Escobar. Y yo estoy seguro de que si Pablo Escobar viviera, este gobierno también lo habría nombrado gestor de paz”, aseveró.

Entre los exjefes paramilitares escogidos para contribuir con su conocimiento y experiencia al proceso de construcción de paz total están Ramón Isaza; Ramiro Vanoy Murillo, conocido como Cuco Vanoy; Carlos Mario Jiménez Naranjo, conocido como Macaco; Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, Hebert Veloza García, alias HH y Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar.

El gobernador se ha negado a sentarse a la mesa a negociar con las diferentes estructuras armadas que delinquen en el departamento y que recientemente, en zonas como el nordeste, han sostenido enfrentamientos como parte de la disputa por rentas criminales y territorios, situación que ha provocado el confinamiento y desplazamiento de familias.

Además, no ha asistido a las reuniones y espacios a los que lo ha invitado el Gobierno Nacional con disidencias de las Farc y para hablar sobre el Clan del Golfo o autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.