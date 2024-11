Sebastián Viera estalla contra sus jugadores, tras la agónica derrota del Real Cartagena

Amarga noche para el Real Cartagena en Armenia. El cuadro bolivarense ganaba tranquilamente su partido frente al Deportes Quindío, lo cual le permitía liderar parcialmente el Grupo B de los cuadrangulares finales del Ascenso, pero en los últimos 10 minutos del encuentro, todo se fue por la borda. Al 81′, Jeison Mena emparejó la historia y en reposición, a raíz de un grosero error del arquero, Andrés Álvarez selló la remontada local.

Dolorosa derrota del Cartagena, que ahora ve a Llaneros, que por cierto cuenta con el “punto invisible” por lo hecho en la fase regular del campeonato, comandar la zona con puntaje perfecto. Así pues, el club dejó de depender de sí mismo para llegar a la tan anhelada final del segundo semestre y soñar con el ascenso a primera división.

Molestia total de Viera

En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador Sebastián Viera se mostró sorprendido con la remontrada rival y aseguró que no sabía cómo explicar la derrota, teniendo en cuenta que llegó en dos situaciones puntuales.

“No sé cómo explicar esto, no sé. El fútbol es muy cambiante y dinámico, pero tanto es difícil. El primer tiempo no competimos bajo la manera que debíamos haberlo hecho; en el segundo tiempo entramos mejor, hicimos el gol y después, de un momento a otro, perdimos el control del partido. Nos llegaron dos veces y nos hicieron dos goles. Los goles fueron totalmente evitables, entonces ¿cómo explico eso? Nos llegaron dos veces y fueron dos goles”, sentenció.

Posteriormente, el también exfutbolista se mostró molesto con sus dirigidos, teniendo en cuenta que la campaña como visitante no ha sido del todo buena. Asimismo, criticó la falta de jerarquía de algunos y apuntó que para salir campeón es necesario mostrar mucho más.

“El fútbol se gana y se pierde por detalles, muchas veces. Por eso debes estar concentrado, por eso a una final no llegan todos, por eso en los partidos difíciles no juegan todos. Hay que saber jugar, hay que tener jerarquía, hay que saber competir. Nosotros no competimos de una forma como para llegar a una final del torneo colombiano. No lo hicimos y no lo hemos hecho jugando como visitantes en las demás salidas”, apuntó.

Y complementó con sinceridad: “Veníamos acá con la ilusión de depender de nosotros mismos, ahora no lo hacemos. Pase lo que pase, para salir campeón hay que ganar de visitante y hacer buenos partidos. Hay que pararnos, cuando hay que pararnos; hay que ser hombre, cuando toca ser hombre; hay que sacar una pelota del estadio, cuando hay que hacerlo; si no, no saldrás nunca campeón. Como equipo y cada uno como jugador de fútbol, porque a ninguno se le va a acabar la carrera en diciembre, tiene que replantearse qué es lo que pasa en estos partidos, hacer una autocrítica con el corazón abierto para tratar de mejorar”.

¿Qué viene para el equipo?

Real Cartagena ocupa la segunda posición del Grupo B con seis unidades, tres menos que el líder Llaneros. En la siguiente jornada, el equipo auriverde recibirá en el Jaime Morón al puntero, compromiso en el que tendrá que imponerse para igualar en puntos a su directo competidor y con ello definir la clasificación en la última jornada.