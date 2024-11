Por mal uso de los pozos termales de Paipa, el Ideboy toma medidas para evitar el ingreso

Paipa

Hace unos días apareció una valla informativa del Ideboy en la zona de los pozos termales de Paipa que están ubicados a las afuera del complejo de piscinas del Municipio, en la que se indica que se prohíbe el ingreso a los bañistas. La decisión debieron tomarla por las quejas ciudadanas que llegaron a la Inspección de Policía, por el desorden y hasta los actos obscenos que allí se presentan.

La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de este instituto, Jennifer Figueroa, explicó en Caracol Radio: «de parte de la Inspección de Policía del municipio, recibimos a inicios de este año, una queja respecto de los comportamientos que estaban afectando la tranquilidad y las buenas relaciones en ese predio; nos pedían hacer un seguimiento respecto de qué estaba pasando en los pozos que se están utilizando de manera indebida».

Se dieron cuenta que los pozos además de ser usados para temas medicinales, pues también muchos ciudadanos estaban siendo desordenados, consumiendo bebidas embriagantes, usando y consumiendo sustancias psicoactivas y prohibidas, y esa fue la queja que llegó a la Inspección, que en un llamado al Municipio, en el que estuvo la Secretaría de Turismo y el Instituto de Turismo de Paipa, revisaron qué tipo de medidas podían tomar «para proteger a la misma ciudadanía, porque también habían actos obscenos, accidentes de menores de edad y adultos, por la irresponsabilidad de usar las aguas en estado de embriaguez, por ejemplo», advirtió Figueroa.

A pesar de que la Policía estaba haciendo vigilancia constante en los predios, haciéndole llamados a la comunidad para que no usaran estas aguas, para que no botaran basura que estaba causando un daño ambiental para las aguas y para la misma condición del predio, no había cumplimiento de parte de los bañistas. «Decidimos hacer un cerramiento este año y también buscamos la forma de que la gente se informara a través de vallas publicitarias, donde se les indicaba la prohibición de ingresar a este predio y sobre todo usar aguas que no tienen concesión y tampoco de vertimientos para su tratamiento, aunque dicen la Procuraduría y las autoridades ambientales, que no necesitan un tratamiento, lo cierto es que la contaminación de botellas, asados y la basura que allí dejaban, estaban generando malos olores en el sitio», precisó la asesora jurídica del Ideboy

Es decir, no es la primera vez por este año que se está haciendo el cerramiento, sin embargo, los bañistas rompen las mallas y vuelven a hacer uso, y por eso se instaló la valla informativa.

La Policía de Paipa y el Municipio están haciendo controles en la medida de que haya disponibilidad de personal, porque están ingresando personas desde las 2 de la mañana, bebiendo y realizando otras actividades, entonces el control por parte de las autoridades es informar a los bañistas sobre la prohibición, pero por el incumplimiento siguen tomando este tipo de medidas.

«Nosotros somos respetuosos de las tradiciones pero lo cierto es que nosotros como Administración frente a cualquier acto derivado del uso de dichos aguas que no están controlados y tenemos el deber de informarles y de cuidarlos a ustedes como ciudadanos», concluyó Jennifer Figueroa en Caracol Radio.