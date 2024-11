Mintransporte : "el impuesto al carbono no está en los acuerdos con transportadores"

Durante un debate de control político en el Congreso, la ministra de Transporte, María Constanza García, abordó los señalamientos sobre el cumplimiento de los acuerdos pactados con el gremio de transportadores de carga tras el paro nacional de este año. García afirmó que los compromisos asumidos, que abarcan un total de 15 puntos, se están cumpliendo y que el Ministerio ha avanzado en cada uno de ellos.

García especificó que el impuesto al carbono, contemplado en la reciente reforma tributaria y que agrega $750 por galón de ACPM, no forma parte de los acuerdos alcanzados en el paro. “Ante el Congreso de la República se va a dar trámite de una propuesta de ley de financiamiento donde efectivamente hay una propuesta de impuesto al carbono, pero será en ese recinto donde se dará la discusión al respecto”, aclaró la ministra, enfatizando que dicho punto no se incluyó en el convenio con los transportadores.

La ministra detalló los avances realizados en torno a las reformas estructurales de la operación de transporte de carga. Según indicó, el Ministerio ya ha publicado para observación un decreto con modificaciones que buscan atender aspectos centrales del sector y ha radicado dos resoluciones orientadas a mejorar el sistema de costos eficientes y el Registro Nacional de Despacho de Carga. Hasta el momento, el Ministerio ha recibido más de 400 observaciones a estas normativas y ha gestionado un artículo en la reforma laboral para respaldar a los transportadores.

En cuanto al precio del ACPM, García reiteró que el aumento pactado de $800 está en efecto y que cualquier incremento adicional quedará sujeto a las reformas estructurales en discusión. “Desde el sector transporte mantenemos los acuerdos”, concluyó la ministra, subrayando el compromiso de su cartera con el cumplimiento de lo acordado.