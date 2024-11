¿Se proyecta déficit de $269 mil millones en el presupuesto 2025 de la Alcaldía de Ibagué?

Ibagué

El concejal Conservador, Jorge Bolívar, denunció que el presupuesto presentado por parte de la Alcaldía de Ibagué para el año 2025 tasado en $1.4 billones tendría un déficit de $269 mil millones.

El cabildante sacó a relucir en medio de la socialización del presupuesto para el próximo año que en las cuentas de la Alcaldía están los $150 mil millones de un crédito que no ha sido aprobado y $119 mil millones que no tiene justificación de dónde se van a salir, lo que llevaría a que se corra un riesgo en las proyecciones financiera para el 2025.

“Trae un déficit, es decir, la administración dice voy a gastar la plata en esto, pero no tengo la plata, yo miraré como resulta en el camino y me parece un acto de irresponsabilidad”, resaltó Bolívar.

Bolívar catalogó como una falta de respeto con la ciudad que se presente un presupuesto basado en recursos que no se tienen, además cuestionó que se quiera aprobar un nuevo endeudamiento cuando no se han desembolsado los créditos asumidos por parte de la anterior administración.

“De esos $269 mil millones que no aparecen, están los $150 mil millones de un crédito que no ha sido aprobado y $119 mil millones que no sabemos de dónde los van a sacar, quizás de la decidía de las Secretaría que no han cumplido con la ejecución este año del presupuesto”, puntualizó.

Responde la Alcaldía de Ibagué.

Según Ángel María Gómez, secretario de Hacienda, en el presupuesto 2025 se incluyen proyectos importantes que están en el Plan de Desarrollo que serán apalancados con los recursos que se tienen en caja, los dineros no desembolsados de los créditos contratados, además de los provenientes del nuevo en endeudamiento y finalmente de los recaudos del próximo año.

“El concejal habla de una cifra de déficit de $269 mil millones, tengo entendido que está considerando como déficit los recursos del crédito, los recursos no desembolsados que también están incorporados, sería esa la cifra que, como nuevos recursos, no sé las otras diferencias de dónde salen para decir que hay un déficit en el presupuesto”, dijo Gómez.

Además, manifestó que “Lo nuevo que hay allí es la incorporación de los recursos que están en caja, no hay ninguna liquidación anticipada de superávit de resultados de mayores de recaudos, sino únicamente lo que está en caja y lo que está contratado a manera de empréstitos”, puntualizó.

Durante este mes de noviembre en el último periodo de sesiones ordinarias seguirá la discusión en el Concejo de Ibagué del presupuesto 2025.