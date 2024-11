¿Quién cobra por el uso del espacio público en el centro de Ibagué?

Ibagué

Tras conocerse denuncias en las que se asegura que existirían personas que cobran dinero irregularmente por el alquiler del espacio público en la ciudad, algunas organizaciones que agremian a los vendedores informales le piden a las autoridades investigación sobre estos posibles casos.

Según Rubén Darío Mellado, representante de la Fundación Esperanza de la Libertad, existen algunas quejas sobre el cobro irregular por el uso del espacio público, situación que debe ser investigada por parte de las autoridades para que se esclarezca.

“Hasta donde yo tengo entendido hay unas quejas sobre el cobro por el uso de espacio público, en nuestro caso, para poderle presentar un proyecto a la Alcaldía se requiere unos de mapas y otros elementos que tienen un costo, por lo que se está vendiendo una boleta de una rifa para este fin”, dijo Mellado.

El líder de los ambulantes del centro de Ibagué sostuvo que le causó asombro cuando conoció sobre este tipo de denuncias, que no reflejan lo que se está ocurriendo en algunas zonas en las que se invade el espacio público para la venta de productos.

“Alguien vino a decir que si no se les compra la boleta no pueden vender en el espacio público, que no podían trabajar en la época navideña, en este punto se debe indicar que las autoridades tienen identificadas a las personas responsables de este flagelo”, resaltó.

Dato: los vendedores ambulantes del centro de Ibagué presentaron una propuesta ante la administración municipal con el fin que se realice una feria de juguetes en el mes de diciembre en la Plaza Murillo Toro, por ahora no hay acuerdo en ese punto de las negociaciones.