Eliminatorias: ¿Con cuántos minutos de juego llega James Rodríguez a Selección Colombia?

Colombia's midfielder #10 James Rodriguez (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images) / OSCAR DEL POZO

A pocos días de retomar el sueño por la clasificación mundialista, el entrenador argentino Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de convocados para esta doble jornada eliminatoria con James Rodríguez a la cabeza. Ahora bien, el cucuteño tiene un presente complicado con el Rayo Vallecano, no ha tenido la participación esperada y suma pocos minutos de juego.

Durante el último tiempo, el rendimiento del experimentado volante ha sido estelar cuando viste la camiseta tricolor, es por ello que extraña la poca continuidad que ha tenido en tierras españolas. El entrenador Íñigo Pérez viene expresando en varias ruedas de prensa que no tiene nada en contra del colombiano y que su no presencia en el once titular es simplemente por cuestiones futbolísticas.

Tras su vuelta al Rayo, luego de disputar con la Selección el duelo ante Chile del pasado 15 de octubre, el ‘10′ ha tenido acción en apenas 38 minutos. Su más reciente actuación fue ante Las Palmas en la derrota de los rayados tres goles por uno. James ingresó a los 77′ y estuvo muy cerca de concretar un gol. Actualmente, los dirigidos por Pérez están ubicados en la posición número 12 con 16 unidades.

Desde su vuelta al viejo continente, el volante cucuteño ha disputado 6/10 compromisos.

Jugador incondicional

Previo al partido con Las Palmas, el presidente de su actual club, Martin Presa, expresó un mensaje contundente sobre el colombiano. “A los que nos gusta el fútbol esperamos y deseamos ver a James titular, es de esos jugadores unicos” Sentencio.

🇨🇴 "ESPERO y DESEO ver a JAMES TITULAR".



🗯️ "Juegan los que el entrenador cree que nos darán la victoria y es difícil entrar en el equipo".



🎙️ Martín Presa, presidente del Rayo, sobre la estrella colombiana. pic.twitter.com/PVNCrESMXn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 8, 2024

Siendo el mejor jugador de la Copa América y teniendo actuaciones más que destacadas con la Tricolor, James acumula cuatro asistencias y dos anotaciones en lo que va de las Eliminatorias.

El capitán y el 10 de la Selección Colombia estaría uniéndose a la concentración del combinado nacional en los próximos días para encarar los duelos ante Uruguay y Ecuador. Dos selecciones a las que James ya conoce e incluso les ha marcado en diferentes ocasiones, incluyendo la mítica presentación en Brasil 2014 ante los charrúas.