Desde el lunes 11 de noviembre, la aerolínea Satena tendrá la ruta Bogotá-Paipa-Bogotá

Paipa

La aerolínea estatal abrirá una segunda ruta hacia el departamento. Será el trayecto Bogotá-Paipa y estará habilitada desde este lunes 11 de noviembre. Los tiquetes están en promedio en los $ 200 mil.

Explicó en Caracol Radio la directora Comercial de Satena, Marcela Albarracín, que siendo la aerolínea de los colombianos, siguen cumpliendo con su misionalidad de unir a las regiones con la capital, «y si bien el 3 de septiembre tuvimos la posibilidad de abrir Medellín-Paipa-Yopal, vimos la necesidad de la ruta de Bogotá-Paipa, porque es importante conectar a Boyacá con el centro del país. Es claro que tienen unas autopistas muy buenas, pero para temas de salud, por ejemplo, nosotros ayudamos a acortar tiempos de desplazamiento y podemos traer a los viajeros en menor tiempo a Bogotá».

¿Cuáles son los días y horarios de esta ruta? Confirmó Marcela Albarracín que volarán lunes y miércoles, saliendo de Bogotá a las 8 a.m., del Terminal 2 de El Dorado, anterior Puente Aéreo, y el regreso de Paipa es a las 9:25 a.m. «Los viernes saldremos a las 12:30 p.m., llegando de nuevo a la ciudad a la 1:55p.m. Son 45 minutos que se cuentan desde el carreteo hasta el vuelo, una ruta que no dura más de 30 minutos en el aire».

Los aviones que cubren esta ruta son de 19 pasajeros que es la apuesta que ha hecho Satena. «De hecho, esta semana recibimos nuestro primer twin otter que es un avión completamente nuestro, y listo a volar dentro de un mes, y queremos mantener esta dinámica, por eso estamos poniendo estas rutas a punto, para que cuando llegue la flota de ocho aviones que compramos, ya tengan la ruta consolidada», informó la directora Comercial de la aerolínea.

Cabe recordar que los beneficiarios del Sisben categorías A, B o C, adulto mayor, jóvenes y niños, tienen descuento; llevan mascotas sin cobro, para las empresas cuentan con acuerdos corporativos. Las tarifas son todo incluido porque pueden elegir la silla sin ningún costo, hacer el web check-in, tienen derecho a equipaje de mano y a la maleta en bodega.