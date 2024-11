D. Muñoz llega con ritmo a la Selección: titular en la caída de Crystal Palace con Fulham

Daniel Munoz of Crystal Palace (Photo by Alex Broadway/Getty Images) / Alex Broadway

El Fulham firmó su segunda victoria consecutiva en la Premier League tras superar 0-2 al Crystal Palace y se mantiene en la pelea por terminar la temporada en una de las cinco primeras posiciones que dan acceso a jugar en Europa el próximo curso.

Ante un rival necesitado y al borde de los puestos de descenso, el Fulham no tuvo piedad y consiguió tres puntos muy valiosos, con los que igualó en la quinta plaza al Arsenal, que aún tiene que disputar su partido de la jornada ante el Chelsea. En una primera parte, sin muchas ocasiones, fue Emile Smith Rowe quien abrió el marcador en el tiempo añadido antes del paso por vestuarios.

Una asistencia del mexicano Raúl Jiménez habilitó al jugador del Fulham, que no falló ante Dean Henderson para poner en ventaja en su equipo. Y ya en el minuto 83, Harry Wilson sentenció el choque con un zurdazo desde dentro del área que no pudo salvar Henderson, que no pudo obrar el milagro de sostener a un equipo, el Crystal Palace, que terminará la jornada deprimido al borde del descenso mientras el Fulham celebra su cercanía con los puestos continentales.

La ausencia del inglés Eze pesó en el equipo local, que tan solo pudo contar con cinco remates a puerta y en la mayoría no fueron de mucho peligro.

¿Qué sigue para Muñoz?

Durante el principio de temporada, el colombiano ha sido titular indiscutible por banda derecha y es un pilar fundamental para el funcionamiento del equipo.

En los próximos días, el defensor estaría uniéndose a la concentración del combinado nacional para encarar la doble jornada por Eliminatorias (Uruguay-Ecuador). Recordemos que Muñoz estuvo ausente en la última lista elaborada por Néstor Lorenzo debido a una lesión que lo alejo de las canchas por un buen tiempo.