Lluvias provocan emergencias en Cáchira y el AMC

Cúcuta

Las intensas lluvias que han caído en las últimas horas en el departamento de Norte de Santander y el área metropolitana de Cúcuta empezaron a provocar alertas por el crecimiento de ríos y quebradas en varias poblaciones de la región.

La situación más crítica se presenta en el municipio de Cáchira donde el crecimiento del río termino inundando parte de la vía que comunica a esa población con Bucaramanga y hoy amanecen incomunicados por las lluvias.

Herman Fernando Jaime mandatario dijo que “no hay paso hacía la cabecera municipal que comunica al sector de La Primavera que comunica a la vía nacional con la Ciudad Bonita, el río se creció y no se ha podido determinar si se llevó la banca o no se perdió porque no ha bajado la creciente”.

Explicó que ante esto se ha enviado una comisión de la secretaría de riesgos a la zona para evaluar lo ocurrido en ese sector. Hecho que motivó la declaratoria de alerta en esa población al occidente del departamento.

“Aunque no tenemos damnificados de manera preventiva se realizó la evacuación de familias que están cerca a la ribera del río para evitar situaciones de emergencia en la zona donde las lluvias comienzan a causar estragos” dijo el mandatario municipal.