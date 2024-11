DT del Girona puso fecha estimada de regreso para Yaser Asprilla y Jhon Solís

Yaser Asprilla y Jhon Solís van a completar siete partidos sin poder jugar con Girona debido a respectivas lesiones, aunque este último llegará a ocho, teniendo en cuenta que el primero del conteo lo vio desde el banco de suplentes. Frente al Getafe, la baja está garantizada, pero el entrenador, Míchel Sánchez, dio tiempo estimado de regreso para ambos.

En el caso de Asprilla, sufrió un esguince de tobillo. Su último juego fue ante Athletic Bilbao por la fecha 9 de la Liga de España, luego estuvo con la Selección Colombia ante Bolivia y ahí fue cuando sufrió el golpe en el pie izquierdo que hasta la fecha lo tiene por fuera de las canchas.

En el caso de Solís, padece una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. El tiempo estimado fue de cuatro semanas, que parece se cumplirá a cabalidad, según lo mencionado por el entrenador Míchel Sánchez en la rueda de prensa previa al juego frente a Getafe.

¿Qué dijo Míchel en rueda de prensa?

Cuando le preguntaron al entrenador si había recuperado algún jugador para este juego clave ante Getafe, que servirá para recuperar la confianza tras una nueva derrota en Champions League, aseguró que ninguno de los del departamento médico está habilitado. Eso sí, confía en que después del parón FIFA, regresen, de manera estimada, ante Espanyol el 23 de noviembre, de lo contrario será frente al Sturm Graz el 27 del mismo mes por Champions League.

“Tsygankov, Solís y Asprilla es posible que estén para el Espanyol, si no la siguiente. Tampoco quiero decir nada porque puede ser que no sea así. También Abel. Iván seguro. Danjuma y Misehouy no lo sé pero estarán cerca. Portu y Francés creo que no llegarán al Espanyol, pero no lo sé. No soy médico”, dijo.

Por obvias razones, ni Solís ni Asprilla fueron convocados a la Selección Colombia. En el caso de Jhon, no estuvo en octubre, pero sí en septiembre, mientras que por Yaser, Néstor Lorenzo citó a Gustavo Puerta.