Consejo de Estado negó demanda contra elección del gobernador del Quindío

Armenia

Recordemos que a inicio de año se conoció la demanda en contra de la elección del gobernador Juan Miguel Galvis por presunta doble militancia.

El ciudadano Jesús Antonio Obando instauró la misma argumentando que cuando fue candidato el actual mandatario fue inscrito ante el partido Liberal y participó en una consulta organizada por la firma INVAMER, pero no renunció en el mes de junio de 2023, y se inscribió por el partido político creemos lo que demostraría su vinculación simultáneamente en un mes en dos partidos políticos diferentes.

En las últimas horas se conoció que el Consejo de Estado de la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta negó la nulidad del acto de elección de Juan Miguel Galvis Bedoya como gobernador del Quindío, periodo 2024-2027.

El documento señala que: “Se observa que el director jurídico del Partido Liberal Colombiano informó que la encuesta contratada tuvo un carácter «no vinculante» y que se incluyeron personas que habían solicitado el aval y otras con reconocimiento departamental, incluso de diferentes partidos. De acuerdo con lo explicado, la Sala concluye que en el caso concreto no es posible derivar consecuencias de doble militancia por la participación en un mecanismo de selección que no fue previsto con ese fin en los estatutos de la colectividad, sin perjuicio de su utilidad para auscultar en la intención y el sentido del voto de los electores de determinada circunscripción. Habiendo abordado este asunto desde las aristas propuestas por las partes, la Sala llega a la convicción de que el señor Juan Miguel Galvis Bedoya no incurrió en doble militancia y, en consecuencia, se negará la nulidad de su elección como gobernador”.

Abogado del gobernador

El abogado del mandatario local, Ricardo Andrés Jaramillo evidenció su alegría por el resultado del proceso ya que fue emitida la sentencia donde establece que el gobernador respetó todas las normas electorales para ser candidato y luego ser elegido.

“Eso nos genera muchísima alegría por el hecho de que primero el gobernador del departamento confío en los profesionales del departamento y eso pues con el resultado que se obtuvo hace quedar bien parados a los profesionales del departamento a las facultades de derecho de nuestro departamento obviamente para que las personas tengan confianza en estudiar nuestras facultades de derecho que son facultades donde se forman profesionales idóneos”, afirmó.

Explicó que la parte demandante presentó varios cargos tratando de lograr que se decretara la nulidad de la elección en diferentes modalidades como es una de ellas la de apoyo argumentando que el mandatario había recibido apoyo de un partido diferente al de Creemos que fue que lo avaló como candidato a la gobernación del departamento.

Sostuvo que ese argumento lo lograron desvirtuar partiendo del presupuesto de que no se trata de recibir apoyo de partidos distintos sino de apoyar candidatos de partidos distintos y ahí evidenciaron que el gobernador no apoyó a candidatos de partidos distintos a las diferentes corporaciones como Asamblea, Concejos Municipales y alcaldías.

Añadió: “También se dijo que Juan Miguel había incurrido en doble militancia por el hecho de que había tendido simultáneamente previo a las elecciones a dos partidos políticos esto es al Partido Liberal y al partido creemos pero efectivamente también se logró desvirtuar dicha situación acreditando en el proceso de que cuando se inscribió y cuando recibió el aval por parte del partido creemos ya llevaba un tiempo de haber renunciado al Partido Liberal como militante entonces no se daba la doble militancia”.