César Farías le envió fuerte mensaje a sus jugadores tras el empate con Millonarios

Junior empató sin goles contra Millonarios en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Este resultado no le sirvió al conjunto barranquillero, pues la obligación de ganar es latente para poder asegurarse en cuadrangulares. La fecha 17 la terminarán en el séptimo puesto con 27 puntos, a falta de dos juegos ante Once Caldas y Deportivo Cali.

En rueda de prensa, el entrenador venezolano, César Farías, fue crítico con sus jugadores al exigirles más dentro de la cancha. Aseguró que para que puedan jugar los 90 minutos deberán dejar el “cuero” y, por el contrario, si no son influyentes dentro del juego, los sustituirá, así les lluevan críticas.

“Los punteros le han dado muchos resultados a Junior, pero estos son los mismos jugadores que en partidos pasados me dicen que los saque. Lo cierto es que los futbolistas que pretendan jugar los 90 minutos tienen que dejar el cuero, porque eso es lo que quiere la gente y es lo que queremos todos. Hay que dejar el cuero. Y si no es influyente en el juego, tiene que salir de la cancha, a pesar de que me critiquen”, inició diciendo.

Por su parte, fue enfático al decir que no basta con jugaditas y deben dar todo por los hinchas que asisten a los partidos. “Nosotros necesitamos gente que se mate adentro, porque la gente nos viene a alentar y Barranquilla quiere que clasifiquemos. Aquí no se va a negociar el esfuerzo, no se puede aparecer solo con una jugadita. Hay que correr 90 minutos y estar concentrado en el partido, porque si no no va a poder jugar”, señaló.

Reconocimiento a Millonarios: “Sin ninguna duda Millonarios hizo un buen partido, por eso se lleva un punto de acá. En el primer tiempo estuvimos sólidos defensivamente y eso es importante en un equipo ganador. Cuando empiezas a revisar en los últimos 4 partidos, tenemos solo dos goles en contra. Hicimos menos faltas que Millonarios. Solamente hemos recibido una amarilla en los últimos dos juegos, porque nos dedicamos a jugar, a no cometer faltas. Millonarios jugó bien, pero cuando uno revisa la data, nosotros terminamos siendo superiores en muchos aspectos y eso fue porque fuimos propositivos ante un gran rival”.

Falta de efectividad: “Ha faltado el poquito para meterla en el momento indicado. El esfuerzo no se puede negociar. A la gente se ve que no le gusta que los jugadores caminen. Si tuviéramos a uno que caminando nos diera demasiado en ataque no lo saco, pongo a los otros 10 a defender, pero no lo tenemos. Quedan seis puntos en disputa y vamos a hacer lo imposible por clasificar”, añadió.