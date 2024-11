Sergio Herrera, molesto con el arbitraje: “Si me expreso como quiero, me sancionan”

Deportivo Cali perdió 2-1 en condición de local ante Jaguares, en un duelo que tenía controlado hasta los últimos diez minutos. Desde el primer tiempo, los vallecaucanos jugaron con un hombre menos y tenían la ventaja de un gol. De haber ganado, sumarian dos victorias consecutivas.

Con este resultado, los vallecaucanos se quedaron con 17 puntos y se ubican en la posición número 16. El tema del descenso ya es un alivio para el equipo, que selló su permanencia tras el triunfo ante su clásico rival en la jornada pasada.

El entrenador Sergio Herrera expresó molestias con el arbitraje y por la forma en la que perdieron el partido. “En lo individual y en lo colectivo no fue el mejor, al igual que el arbitraje que no estuvo a la altura y hubo varias amarillas que no le cobraron a Jaguares”.

A su vez, también declaró que no estuvo de acuerdo con los 10 minutos de adición, donde Jaguares terminó anotando los dos goles. “No sé en qué otro partido habrán dado 10 minutos de reposición, ya lo presentía y todo fue muy marcado hacia el Deportivo Cali”, sentenció Herrera.

Declaraciones completas

Disculpas a la hinchada: “Estamos muy apenados con ellos, queríamos regalarles una alegría y que se fueran contentos para sus casas y nosotros sumar tres puntos para mejorar en el promedio”.

Análisis del partido: “El equipo consigue lo más difícil que era abrir el partido, pero luego perdimos el control del juego y en lo que se hizo énfasis para el segundo tiempo se nos dificultó por el hombre menos y lo que debemos mejorar es tener más paciencia al anotar el gol y luego buscar el segundo”.

Ausencia de Fredy Montero: “Queríamos darle un poco más de aire al equipo, especialmente en el medio campo, para ser más agresivos y queríamos atacar los espacios, con Fredy él nos hubiera dado esa mano para sostener el partido, pero la idea era tener hombres rápidos en la fase ofensiva y defensiva”.

Molestias con el arbitraje: “si uno se expresa como quisiera después recibe uno sanciones, pero no sé en qué otro partido habrán dado 10 minutos de reposición, ya lo presentía y todo fue muy marcado hacia el Deportivo Cali y luego los minutos de adición debíamos estar más atentos y no quiero escudarme en el arbitraje, pero sentíamos que las faltas, tiros de esquina y varias jugadas nos afectaron porque no eran”.

Cara hacia el futuro: “Recomponer la parte mental de que no se caiga en lo que había pasado, sino recordarles lo bueno que han hecho durante el último mes y medio, debemos partir de ahí”