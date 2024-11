Horóscopo de HOY, Profesor Salomón: podrían estar haciendo malas jugadas para Escorpio

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo diario, lanza predicciones en las que afirma que distintos signos deben tener cuidado con las personas negativas y envidiosas, pues en estos momentos hay personas que quieren hacer daño y estancar los proyectos de distintos signos. Quédese al final de la nota para saber que le espera a su signo hoy.

El 7 es el número de Dios, es el número perfecto de Dios, del perdón, perdonar 70 veces 7, esta es una de las formas en las que puede mejorar y cambiar su vida. Las personas nacidas bajo esta fecha se caracterizan por ser personas espirituales, consagradas a Dios, que tienen fe y logran superar todo lo que se proponen en su vida.

Como recomendación, el profesor Salomón sugiere: coger cancela en polvo y colocarla dentro de los zapatos, pidiendo que llegue salud, amor y riqueza en el nuevo año que comienza. El color del día es el salmón y el número de la suerte de hoy es el 1456.

Además, hoy es el día del señor, es momento de conectarse con Dios. Así que prenda una vela blanca y pida que su parte espiritual se fortalezca. El área espiritual no solamente las cosas se basan en orar, debe estar conectado para tener fe y seguridad.

Horóscopo de HOY

Aries:

El trabajo y el esfuerzo serán recompensados, obteniendo buenos resultados. Aproveche las oportunidades laborales que se le presenten para recibir las recompensas que merece.

Si tiene planeada una salida o un viaje para este festivo, hágalo. A veces, estas escapadas le permiten oxigenar la mente y recargar energías. Si va a estar en áreas naturales como parques o bosques, camine descalzo y cárguese de buena energía.

Es importante hacer una revisión en el área del amor. Reflexione sobre qué debe cambiar, mejorar y fortalecer en su vida emocional.

Número de la suerte: 3055

Leo:

Tenga cuidado con los enemigos y personas negativas a su alrededor. Hay quienes desean causarle estancamiento y evitar su avance. Realice una oración de protección y lleve su medalla para resguardarse.

Sin embargo, recuerde que usted es uno de los reyes del zodiaco y siempre saldrá adelante, aunque es necesario que se proteja y esté alerta.

Número de la suerte: 0148

Sagitario:

Se avecinan cambios importantes, un “borrón y cuenta nueva”. No se apegue a lo que se ha ido, deséchelo y avance. La vida está llena de ciclos y momentos; lo que se cierra abre la puerta a nuevas personas y oportunidades.

Recibirá la satisfacción de algo que estaba esperando, ya sean documentos o papeles importantes con energías positivas. No olvide hacerse chequeos médicos y cuidar su peso y presión arterial.

Número de la suerte: 7214

Tauro:

Llegan noticias positivas en el ámbito de los negocios y la economía. Los proyectos que tenga en marcha se estabilizarán y fortalecerán.

Si estaba esperando un ascenso o mejora laboral, pronto podrá lograrlo. En el amor, también se avecinan mejoras, ya sea en la resolución de conflictos o el fortalecimiento de relaciones. Las cartas indican que recibirá mejoras, estabilidad y buena salud.

Número de la suerte: 4077

Virgo:

Llega dinero y soluciones, ya sea por un préstamo o una nueva fuente de ingresos. Gracias a Dios, la parte económica estará bendecida. Las personas de este signo tendrán pronto la oportunidad de realizar un viaje que les permitirá recargar energías. Hágalo, ya que esto traerá satisfacción a su vida.

Recuerde cultivar su parte espiritual y fortalecerla mediante la oración, la devoción y la conexión con lo divino. Esto le permitirá mantenerse firme y en pie.

Número de la suerte: 7091

Capricornio:

A pesar de los obstáculos que puedan presentarse en algunos proyectos, no se preocupe. La vida a menudo pone desafíos que debemos superar, y no debe desfallecer. Luchando con constancia, pronto verá los resultados. Recuerde que la constancia vence lo que la suerte no alcanza. Esto aplica también en los aspectos de salud, amor y economía.

Número de la suerte: 9078

Géminis:

Tenga cuidado con personas envidiosas que están rondando su vida. Evite presumir o compartir sus planes, ya que la envidia puede interferir en sus proyectos y metas.

Preste atención a su salud; el estrés podría afectar su organismo. Busque soluciones y mantenga la calma. Se avecina la firma de documentos importantes que traerán estabilidad y tranquilidad a su vida.

Número de la suerte: 1438

Libra:

La carta del Sol está a su favor y traerá claridad y éxito en lo que está buscando. Logrará alcanzar esa meta y resolverá la situación que le preocupa. Prepárese, porque la bendición está en camino

Quienes buscan un nuevo trabajo o un ascenso lo conseguirán y recibirán una gran bendición. Algunos también tendrán la oportunidad de viajar y vivir una gran satisfacción.

Número de la suerte: 6418

Acuario:

Lo que se va, no debe regresar. Si una persona no quiere quedarse, no la obligue. Ya sea un hijo, un amor o una persona cercana, deje ir lo que debe irse. El amor no se mendiga; se da, se comparte y se siente.

Recibirá una buena entrada de dinero que traerá estabilidad económica. Algunos de ustedes recibirán un regalo del cielo, como una rifa ganada o un obsequio inesperado.

Cuidado con su temperamento; las aclaraciones y reclamos deben hacerse de manera respetuosa para no herir a los demás.

Número de la suerte: 4996

Cáncer:

Siga proyectando lo que desea, porque lo logrará. Recuerde que todo empieza en la mente: se visualiza, se desea y luego se lleva a cabo con constancia y fe.

Algunas personas de este signo recibirán noticias de una mejora económica o dinero que estaban necesitando. También podrían realizar una visita a alguien que hacía tiempo no veían.

Número de la suerte: 3308

Escorpio:

Tenga cuidado con las personas negativas que lo rodean. No permita que quienes critican o hablan de usted sin buenas intenciones afecten sus proyectos. No les dé importancia. La carta del Sol le asegura que ese proyecto en mente saldrá adelante, pero evite comentarlo para que no lo interfieran.

Algunos de ustedes cambiarán de trabajo o recibirán una nueva oportunidad. Aproveche al máximo esta nueva etapa para obtener los mejores resultados.

Número de la suerte: 0034

Piscis:

Las cartas son muy positivas para usted, llenas de alegría, fortaleza y satisfacción por el esfuerzo y la dedicación que ha mostrado.

Sin embargo, tenga cuidado con el estrés y no se deje llevar por los dramas ajenos. Mantenga la calma y siga su camino, sin involucrarse en conflictos innecesarios. Usted es una persona inteligente y sabe lo que es mejor para usted.

Número de la suerte: 3519