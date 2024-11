DIAN detecta 27 mil establecimientos que no entregan factura electrónica en Colombia

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha dispuesto una operación especial que involucra a 2.300 funcionarios, quienes realizarán visitas de verificación a más de 27.000 establecimientos comerciales que no poseen factura electrónica. Esta acción se enmarca dentro de las estrategias de control tributario de la entidad y tiene como propósito corroborar el cumplimiento de las obligaciones formales de los contribuyentes. Los establecimientos seleccionados presentan indicadores que sugieren posibles incumplimientos en la emisión de factura electrónica.

En 6AM de Caracol Radio se conectó Cecilia Rico Torres, Directora de Gestión de Impuestos de la DIAN, quien habló sobre la importancia de la factura electrónica y de por qué hay más de 27.000 establecimientos sin facturación electrónica en sus operaciones. Asimismo, afirmó que llevan 1.600 visitas en esta nueva jornada, de 27.000 establecimientos.

“Si no cumplen se exponen a las sanciones. La máxima sanción es el cierre del establecimiento, pero después de todo un proceso también se le formula un pliego de cargos. Tiene un tiempo para responder, toma más o menos 4 meses, no quiere decir que si yo encuentro el establecimiento y no está facturando, lo pueda cerrar de una vez, no, todo tiene un proceso” explicó Cecilia Rico.

“El consumidor debe exigir su factura electrónica”

A su vez, manifestó que la disposición que hay en el estatuto es que existe un tope máximo de transacciones en efectivo, para que se pueda pedir un costo, una deducción, es decir, el gasto en el que haya incurrido para generar la actividad económica. De manera que realizó un llamado al consumidor para que exigiera que le entreguen la factura.

“Todos debemos exigirles, que si yo no soy declarante de renta como ciudadano, de todas formas estoy vigilando que ese impuesto de todas formas me lo cobran por el precio del bien o el servicio que me prestan. Llegue a donde tiene que llegar y no se desvíe, porque cuando yo no exijo la factura estoy abriendo la posibilidad de que quien me vende no reporta esa venta” confirmó la Directora de Gestión de Impuestos de la DIAN.

La entidad ha realizado un detallado análisis de la información contable y fiscal de los contribuyentes, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa tributaria en materia de facturación electrónica. A partir del cruce de datos de los movimientos comerciales y las facturas electrónicas reportadas, elaboraron un informe que identifica a aquellos sujetos pasivos que no están cumpliendo con la obligación de emitir factura electrónica por cada operación, lo cual constituye una infracción a las disposiciones legales vigentes.

