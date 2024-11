“All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey cumple 30 años

Mariah Carey es demandada por “All I want for christmas is you”( Getty Images )

Mariah Carey esta celebrando los 30 años de la cancion mas representativa en muchos lugares del mundo para la temporada de fin de año, All I Want For Christmas Is You, y para celebrarlo emprenderá una gira “Merry Christmas Tour” de 21 fechas, comenzando en Highland, California, y finalizando el 17 de diciembre en el Barclays Center de Nueva York.

El “Merry Christmas Tour” tambien visitará ciudades como Los Ángeles, Atlanta, Washington D.C. y Boston.

Y para seguir con la celebracion “La reina de la navidad” lanza una edición limitada de su famoso álbum navideño en vinilo y cassette, que incluye fotografías de colección y una tarjeta especial.

La Navidad ha llegado al museo Madame Tussauds de Nueva York con la popular cantante estadounidense Mariah Carey inmortalizada con una figura de cera, uniéndose así a un sinnúmero de estrellas como Jennifer López, Bad Bunny, Drake, J Balvin y más recientemente Karol G que pueden verse en esta ciudad.

Desde su lanzamiento en 1994, “All I Want For Christmas Is You” se ha convertido en un himno navideño, generando más de 3 millones de dólares anuales y acumulando más de 60 millones en total.