Piden ponerle freno a ciclistas que se cuelgan a las tractomulas en Morrorico

Bucaramanga

Muy preocupados se han mostrado los conductores de tractomula que diariamente transitan por el sector de Morrorico cuando hacen tránsito hacia la ciudad de Cúcuta.

Dicen que el reciente accidente que cobró la vida de 2 jóvenes que acostumbraban a colgarse a los camiones y a las tractomulas en una práctica muy peligrosa, refleja la falta de vigilancia de los padres de familia y la ausencia de controles por parte de la Policía de carreteras.

José Luis Prada, vocero del sindicato Guardia Camionera explicó que además del peligro para los jóvenes, los conductores también corren riesgo al ser amenazados a veces con cuchillos por los ciclistas.

#Bucaramanga | Autoridades a esta hora investigan un accidente que se registró en el sector de Morrorico, luego que dos jóvenes montaban bicicleta en el sector. Un vehículo de carga terminó involucrado en estos hechos. pic.twitter.com/FZuWypQhtp — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) November 6, 2024

“Pero también estas personas o estos adolescentes están optando por tener armas hechizas, temas de armas cortofunzantes, entonces también es el riesgo para el mismo conductor, entonces esta situación la vivimos a diario y no sólo en esta vía, en todas las vías a nivel nacional el tema de inseguridad en las carreteras para los conductores se ha vuelto algo ya complejo para nosotros como transportadores, como camioneros, pues eso también ya es algo que evitan ellos porque hay que sacar, no hay en dónde a orillarse, no hay espacios para usted a orillar su vehículo”, dijo Prada.

Aseguran que aunque en ocasiones les piden a los jóvenes descolgarse de las tractomulas, algunos responden con cuchillos e insultos que ponen en riesgo la vida de los conductores de carga pesada. Por eso piden más controles en la vía Bucaramanga - Cúcuta para evitar accidentes y hechos de inseguridad.

¿Qué dicen las autoridades sobre los controles?

Según el mayor Carlos Vergara, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Santander aseguró que sí se están haciendo controles en esta vía en donde ocurrieron los hechos Bucaramanga - Cúcuta y en otros corredores del departamento.

“Hemos estado haciendo operativos en este tipo de casos que hoy cobra la vida de dos jóvenes. Varias bicicletas han sido decomisadas por estar siendo usadas en estas actividades”, dijo el mayor.

Aseguró que han sido decomisadas 15 bicicletas usadas por jóvenes para ejercer la peligrosa práctica.