El sonido vallenato y la banda Mexicana se unen en lo nuevo de Hebert Vargas

Hebert Vargas gran exponente del género vallenato, presenta su nueva canción “La Ruleta”, producida por Georgy Parra uno de los productores de música popular mas importante del pais.

“La Ruleta” autoría de Dago Orozco, es una canción que aborda el despecho desde su primera línea hasta la última, en ella un hombre arriesga su tesoro más preciado: su corazón; sin embargo, siempre pierde y la casa se queda con todas las ganancias.

Lo que hace “La Ruleta” aún más especial es su fusión de géneros, pues Hebert Vargas combina la energía vibrante de la música de banda con las melodías del vallenato romántico.

El videoclip, que acompaña este lanzamiento, fue rodado en Medellín y complementa la historia de la canción con imágenes vibrantes y emotivas.

“La Ruleta” ya esta disponible en todas las plataformas digitales.

Hebert Vargas fue la voz que dio a conocer a “LOS GIGANTES DEL VALLENATO” agrupación que integró desde 1996 hasta el año 2002, donde realizó grandes éxitos como Inocente, Perdóname, Me mata la melancolía, Dejando Huellas, El error, Te amé, Paro de mi corazón, Se me salen las lágrimas, Que descaro, No he podido ser feliz, entre otros.

Hebert Vargas, goza de un reconocimiento internacional por su entrega y puesta en escena, lo que le ha permitido presentarseen diferentes lugares del mundo como México, Paraguay, Perú, Argentina, Venezuela, Pánama, Estados Unidos y EUROPA. A que vienes, Metidita, Aquel amigo, La felicidad, Perdedor son algunas de las canciones que ha realizado Hebert Vargas como solista y que se han sumado a su carpeta de ÉXITOS.