Continúa el drama por la salud de los nortesantandereanos

Cúcuta

Continúan las quejas por parte de los usuarios de la salud en Norte de Santander, quienes denuncian falta de atención de las EPS y los dispensarios de medicamentos.

Defienden la labor que se ha venido realizando por el personal médico, pero piden mayor control de las autoridades encargadas a la entrega de medicamentos, que se ha convertido en el principal dolor de cabeza para los usuarios que han visto interrumpidos sus tratamientos.

“Este es el clamor de miles de usuarios, tengo más de tres meses y medio que Pharmasan no me entrega los medicamentos. Existe un distanciamiento entre la parte administrativa y la parte médica, hay que dar el mejor parte de satisfacción, de la excelencia de los médicos, tanto de Medicina General como los especialistas, el médico llega, le atiende su novedad de la salud y dice le voy a formular lo mejor, pero llega uno frente al verdugo que tiene nombre propio, que se llama Pharmasan, y este le dice, de malas, cayó donde no era, no le doy nada” dijo a Caracol Radio Valentín Chacón, presidente de la Liga de Usuarios de la Salud del Régimen Subsidiado.

Piden que se prioricen a los adultos mayores o se establezcan estrategias con las que se dé una mayor facilidad para acceder a sus medicamentos.

“Cómo es posible que un adulto mayor de 70, 80 y más años esté madrugando a las tres y cuatro de la madrugada a sentarse ahí, pasando todas las dificultades y con el agravante de que le digan que no hay medicamentos, por eso pedimos intervención ya, de todos los organismos de la salud, pero en serio, intervención ya y con propiedad, con sentido de pertenencia, que esto no es un insulto, ni es ninguna afrenta y no los estoy desafiando a los representantes de la salud” puntualizó Chacón.

Estas quejas han sido presentadas a la Superintendencia de Salud, y a pesar de ello, no se ha obtenido ninguna respuesta.