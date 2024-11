Trabajadores de la IPS Health & Life en Boyacá denuncian atrasos en pagos

Boyacá

Trabajadores de la IPS Health & Life, una empresa dedicada al cuidado de personas vulnerables, han alzado la voz para denunciar múltiples irregularidades laborales que afectan tanto sus condiciones de vida como su bienestar emocional. Los empleados, quienes laboran en el cuidado de adultos mayores, personas con movilidad reducida y pacientes sin redes de apoyo, señalan que llevan meses sin recibir sus pagos puntualmente y que la empresa no les brinda los beneficios básicos que exige la legislación laboral en Colombia.

Turnos de hasta 12 horas sin remuneración justa ni seguridad social

Según varios testimonios, los trabajadores reciben un pago fijo de $50,000 por turno, independientemente de si el turno es diurno, nocturno, dominical o festivo. Los empleados deben cumplir turnos de hasta 12 horas sin remuneración adicional, ni tampoco compensación por horas extras o por trabajar en días especiales, lo cual va en contra de los derechos laborales que deberían proteger a estos trabajadores.

Para alcanzar un salario mínimo mensual, muchos de estos trabajadores deben realizar más de 20 turnos al mes, una carga que no solo es agotadora, sino que también deja poco espacio para el descanso y el autocuidado. Los empleados aseguran que la empresa no proporciona seguridad social, por lo que ellos mismos deben asumir el costo de su afiliación a la seguridad social, lo cual resulta especialmente difícil para quienes ganan por debajo del salario mínimo mensual. Para poder cubrir la planilla, los trabajadores deben declarar ingresos de más de $1,300,000, una cifra que no todos logran alcanzar, dejando a muchos sin acceso a prestaciones sociales fundamentales.

Frustración y problemas técnicos con la plataforma de registro

Los trabajadores también han expresado su malestar por problemas constantes con la plataforma de registro de la IPS, la cual les impide a menudo registrar sus turnos de forma adecuada. Marta, una auxiliar de enfermería en Duitama, cuenta que recientemente se vio imposibilitada de acceder a la plataforma para registrar su turno nocturno: “Intenté ingresar, pero la plataforma me aparecía como ‘inactiva’. Informé al personal encargado y me dijeron que no me preocupara, que me reactivarían la cuenta. Cuando intenté nuevamente, me dijeron que debía reportar la novedad a la oficina en Bogotá, y que de no hacerlo, perdería el turno. Esto es injusto, ya que se trata de un turno nocturno, en el cual el desgaste físico y emocional es mayor”, relata Marta.

Condiciones laborales precarias y falta de apoyo durante los turnos

Además del bajo salario y la falta de prestaciones, los trabajadores también denuncian que deben cubrir por cuenta propia sus gastos de transporte y alimentación durante los turnos, y en muchos casos no cuentan con un lugar adecuado para descansar o alimentarse. “Trabajamos largas jornadas y no nos dan un lugar o el tiempo para descansar o comer. Los domicilios donde atendemos a veces no tienen un espacio adecuado, y cuando el salario se retrasa, no tenemos cómo cubrir nuestros gastos básicos. Es desgastante y frustrante”, comenta otra trabajadora.

Intentos de denuncia ante la Procuraduría

La situación ha llegado a tal punto que varios trabajadores de la IPS Health & Life han acudido a la Procuraduría para denunciar las irregularidades y los constantes atrasos en los pagos, que en algunos casos se prolongan hasta tres meses. Sin embargo, hasta ahora no han recibido una respuesta concreta que alivie su situación. “Esta empresa lleva años incumpliendo, y cuando solicitamos explicaciones, lo único que nos dicen es que la oficina de Bogotá está validando la información. Este tipo de respuesta solo nos llena de incertidumbre y nos hace sentir abandonados”, explica otra empleada que lleva más de dos años en la empresa.

Afectación a trabajadores en todo el territorio nacional

Este problema no es exclusivo de Boyacá. Trabajadores de otras regiones del país han reportado problemas similares con la IPS Health & Life. Marta, auxiliar en Duitama, asegura haber hablado con colegas en diferentes ciudades, quienes también enfrentan retrasos en sus pagos y condiciones laborales precarias. “La mayoría estamos en las mismas condiciones. Aunque firmamos un contrato que debería protegernos, en la realidad no hay mejoras ni en los pagos ni en el trato”, comentó.

Esperanza en una intervención estatal y en la mejora de condiciones laborales

Los trabajadores de la IPS Health & Life esperan que las autoridades competentes tomen medidas efectivas para que la empresa cumpla con sus obligaciones laborales y respete los derechos de sus empleados. También esperan que las autoridades intervengan para regularizar sus pagos y garantizar condiciones dignas de trabajo. La situación de estos trabajadores refleja la precariedad laboral que enfrentan quienes realizan labores esenciales de cuidado y atención a personas vulnerables en el país.

“Nosotros solo queremos recibir un trato digno, que se nos pague a tiempo y que se respeten nuestros derechos. Trabajamos con personas vulnerables, dedicamos mucho esfuerzo y amor a lo que hacemos. No pedimos más que lo justo”, concluyó una de las trabajadoras afectadas, quien, al igual que sus compañeros, sigue esperando una solución que le permita continuar realizando su trabajo con dignidad