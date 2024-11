Floridablanca tiene el mejor Icfes del país. ¿Quién es la estudiante pilosa?

Bucaramanga

El Ministerio de Educación reveló que en el municipio de Floridablanca, Santander, está el mejor puntaje de las Pruebas Saber 11, Icfes de todo el país.

El puntaje 495 de 500 lo obtuvo una estudiante del colegio Nuestra Señora del Rosario del municipio dulce que logró destacarse a nivel nacional con los resultados obtenidos en el reciente examen.

Esa destacada estudiante es Valeria Díaz González, una joven de 16 años que estudia desde los 5 años en la institución educativa y quien manifestó que su preparación intensa dentro de las aulas de clases, en un curso de preicfes y en su vivienda con vídeos educativos le permitió liderar el ranking de los mejores.

👏#Educación | Floridablanca, Santander, obtuvo el mejor Icfes de todo el país.



“El colegio me regaló mucho apoyo debido a que ellos nos hacían como un intensivo de preicfes durante las clases y eso me ayudó mucho. Además, por aparte hice un curso de preicfes en la sede de la Merced, que me ayudó también bastante para tener como todas las bases que recogí a lo largo de este tiempo y ya pues por mi cuenta con distintos videos en línea o distintos documentos pues también estudié”, dijo González.

Su mamá Diana González, aseguró que recibieron la noticia con emoción y con la tranquilidad por ver que la preparación de su hija dio el mejor de los frutos.

“Imagínese, nosotros recibimos la noticia y nos emocionamos. Para nosotros como papás siempre fue una prioridad darles los recursos para obtener una buena preparación y ver que hoy ella pudo lograr lo que quería nos hace sentir muy orgullosos”, dijo la mamá de la estudiante.

Valeria Díaz González dice que con este máximo puntaje en las Pruebas Saber 11 espera poder entrar a la Universidad Industrial de Santander (UIS) a estudiar ingeniería Biomédica una vez se gradúe.

Barrancabermeja también se destacó en la Pruebas Saber 11

Además del buen puntaje de esta estudiante de Floridablanca, también se reportó otra más en el municipio de Barrancabermeja que alcanzó el puesto 11 a nivel nacional.

El reconocimiento de ambos alumnos fue exaltada por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien felicitó a ambos estudiantes.

“La educacion es una prioridad para los santandereanos! Felicitaciones a Floridablanca por ser el mejor ICFES de Colombia y a Barrancabermeja con el puesto 11. Mañana presentaremos el consolidado departamental”, dijo el mandatario.