“Bienvenida la investigación”: Iván Name sobre decisión de la Corte Suprema por caso UNGRD

Colombia

El expresidente del Senado, Iván Name, se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de abrirle investigación formal por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Name señaló que celebra la determinación del alto tribunal.

“Bienvenida la investigación. Nunca, y lo digo ante este Senado, abandonaré la jurisdicción de la Corte para ser juzgado en otra instancia o por otra corporación de la justicia. La Corte decidirá mi suerte, pero con ustedes me despido diciéndoles el día que votaron por mí para presidente del Congreso me colocaron una grave responsabilidad que nunca fue traicionada”, dijo Name en la plenaria del Senado.

Y agregó: “nunca recibí nada, ni pedí, ni me fue ofrecido para que beneficiara las reformas del Gobierno”.

El expresidente del Senado aseguró que siempre fue crítico de las reformas del Gobierno de Gustavo Petro, que se ha opuesto a ellas. “Las que me tocaron a mí jamás las favorecí, las combatí pero con el nivel de la objetividad y con un alto grado de respeto por la democracia”.

“Me siento feliz, y oigan el tono de la voz para ver si tiembla, de ingresar a un salón de la Corte Suprema, como nunca lo he hecho, para que me sea juzgado y para que sea proferido un fallo después de una investigación, para que brille la justicia así sea tardía, así haya demorarse porque después de la tiniebla viene el sol”, agregó Name.

El presidente del Senado, Iván Name, fue señalado por el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Sneyder Pinilla, de haber recibido 3.000 millones de pesos a cambio de favorecer las reformas del Gobierno de Gustavo Petro.