Presidente del Medellín desmintió rotundamente denuncia de irrupción en el VAR

Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín ofrecieron un duelo lleno de emociones en el Estadio José Montanini, donde el marcador final fue un vibrante 2-3 a favor del equipo visitante. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 de la Liga colombiana, se destacó, además de sus goles, po las decisiones arbitrales controversiales y una tarjeta roja que generaron reacciones intensas.

Sin embargo, más allá del resultado, el duelo se vio marcado por la polémica arbitral. Las decisiones del árbitro Jonnathan Ortiz, como la expulsión de Jefferson Mena y la sanción del penalti a favor de Bucaramanga, generaron interrogantes.

Al final del partido, la situación escaló cuando una periodista denunció que el presidente de Independiente Medellín, Juan Camilo Restrepo, supuestamente había ingresado al cuarto del VAR en el entretiempo.

Rafael Dudamel y la respuesta de Restrepo

En conferencia de prensa, Rafael Dudamel, técnico de Bucaramanga, se mostró cauteloso, aunque manifestó su preocupación por la presunta intromisión. “No tenía conocimiento de esa situación. Por eso, no me consta que el presidente del equipo rival haya entrado al cuarto del VAR. Sin embargo, si así fue, me parece bastante delicado”, expresó Dudamel, quien destacó que la denuncia, de ser cierta, ameritaría una intervención disciplinaria.

El entrenador venezolano también cuestionó la intervención del VAR en la expulsión de Mena, señalando que la situación habría influido en las decisiones posteriores del árbitro. “En esa acción de la roja, es una acción que no aplaudo y no dejo de reconocer que fue un error grave del jugador, pero la pelota dio en el hombro. Después lo llaman desde el VAR, entonces habrá influido eso que dicen del presidente. Hoy en día, todo se sabe y todo queda expuesto muy fácil”, reflexionó Dudamel.

Además, el técnico subrayó la importancia de que los encargados del VAR aclaren cualquier situación irregular y destacó que la actuación disciplinaria debe ser contundente si la denuncia resulta verídica. “Esperemos a ver cómo se pronuncian en las últimas horas, ante esa delicada situación, desde las diferentes partes que puedan estar involucradas en este caso en particular”, concluyó el técnico.

¿Qué dijo el Medellín?

Sin embargo, en las horas de la mañana de este lunes, en exclusiva con el El VBar de Caracol Radio, el Presidente de Independiente Medellín, Juan Camilo Restrepo, habló sobre lo ocurrido y dejó en claro que ningún miembro del equipo entró en la cabina. Estas fueron sus palabras:

“¡En absoluto! Yo no entré ni nadie del equipo entró a la cabina del VAR. Ahí estaba la policía, ahí está la constancia, la policía muy amable y eso no es cierto. Lo pueden verificar incluso, pero yo te doy la palabra y mi actuar, el de los directivos, que eso no es cierto”.